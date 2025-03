TO JE TURBULENTAN ODNOS: Lule Bahanalija progovorio o vezi sa Anastasijom Marković, njenom teškom odrastanju i simpatisanju njegovog druga Gastoza! (VIDEO)

U emisiju ''Pitam za druga'' se video-uključenjem javio bivši učesnik ''Elite 8'', Lule Bahanalija, koji je trenutno u žiži interesovanja zbog navodne emotivne veze sa novom stanarkom Bele kuće, Anastasija Marković.

Juče je u Elitu ušla Anastasija, koja je rekla da je pre ulaska u Belu kuću bila sa tobom, da li je to istina?

- To je turbulentan odnos. Znate onaj odnos kad kaže čovek:''nikad više'', a opet to uradi. Mi jesmo raskinuli, ali mislim da će njeno učešće biti dobro, sve je na njoj. Nama je trenutno odnos na 50-50%. Zajedno smo bili šest meseci.

Da li znaš nešto više o njenom odrastanju?

- Nije na meni da pričam o tuđem životu. Nezahvalno je da pričam ono što ona ne želi. U suštini znam šta se tu događalo.

Ona je sinoć rekla da je zainteresovana za Gastoza i da joj je zanimljiv?

- Pa...rekla je da joj je zanimljiv, ništa konkretno. Znamo da od te priče nema ništa. Da je to desi, ne bi me povredilo. Ja sam dovoljno emotivno osakaćen da žene više ne mogu da me povrede.

Da li ti je je otkrila sve ono što je isplivalo o njenom odrastanju?

- Ne znam, ja sam tu bio za njenu budućnost da ulepšam, a ne da pričam o prošlosti. Teško je sve to što se njoj desilo. Nisam joj dozvoljavao da kuka i da pati, verovao sam da je pred nama neko bolje vreme.

Da li je ona svađalica po prirodi?

- Jeste, da. Ume ona burno da odreaguje.

Da li bi voleo da se vratiš u Elitu kada bi mogao i da li bi se trudio da je vratiš?

- Ne mogu da vratim ono što je moje.

