Sledeće pitanje Jovana Tomić Matora postavila je Dragani Stojančević.

- Koliko ti teško padaju komentari ukućana i prozivanje vezano za mene - pitala je Matora

- Savršeno me boli ova moja stvar. Nisam se osećala prijatno kada je Stefani došla, ali se nosim sa tim - rekla je Dragana.

- Hoću da mi prokomentarišeš ulazak Stefani - pitala je Dragana Stefana.

- Objasnio sam sinoć na novinarima, ali hajde...Dva meseca će još malo, Munja traži od Ane da bude direktna i konkretna, smatram da je ovde Stefani...Ovo mi liči kao da je Matora bila trudna i da je rodila dete. Očekivao sam malo burnije, ništa mi ovde nije jasno niti se razjasnilo. Jasan mi je Munja da ga je ucenila da mora da bude dobar sa Stefani, jasno mi je da ju je istetovirao i da je devojka koja mu je najdraža do tada, najviše je voleo. Ona mi ne izgleda kao da ima neku krivicu, ali ni nju ne poznajem, ne mogu da sudim po nečemu - rekao je Karić.

- Mene zanima da li si po Matorinom dolasku ovde se negde oglasila da Munja može da viđa dete - pitao je Stefan Stefani.

- Što se tiče prezimena, moja želja je da nosi moje, ako bude želeo može njegovo da se doda, ali moje da se ukloni, ne želim...Nisam se nigde oglasila, ali sam se čula sa Munjinom porodicom, rekla sam da to nije istina i rekla sam da je ne kanale, jer većina portala je bila od Munjine porodice. Imala sam potrebu, ali nisam želela nigde da se oglašavam, htela sam da uđem i kažem sve što imam. Jovana nema krivicu što se tiče cele situacije sa trudnoćom, ja sam to želela i insistirala na tome...Ti Matora znaš šta si mi radila prehodno dok sam te ja čekala kući - rekla je Stefani.

- Rekla je da se potajno nadala da ćeš da dođeš, a to je pripisano tebi kao strašna stvar - rekao je Marko.

- Šta je tebe navelo Matora da sat vremena nakon raskida napraviš after i šta si ti zatekla?! - pitao je Mića.

- To je bilo u avgustu Mićo...Poslednja svađa se desila pre dva i po meseca - rekla je Matora.

- Ti u ponedeljak pričaš ovde kako me voliš, u utorak ulaziš u odnos sa njom, kako?! - rekla je Stefani.

- Ti si mene razočarala ne znam kako ti nije jasno - rekla je Matora.

- Rekla si da me čekaš ovde i da me čekaš i da nećeš da uđeš u neki odnos da me ne bi ponovo povredila i da vodim računa šta napolju radim. Rekla si da me voliš i da me čekaš, sa strane si pričala, prošlo je 24 sata, ni toliko, ti si krenula da se muvaš sa Draganom - rekla je Stefani.

- Dragana mi je dala pažnju onu koju si ti trebala da mi daš - rekla je Matora.

