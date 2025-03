Bez dlake na jeziku!

Joca novinar obišao je kuću oca Aleksandre Nikolić, te je sa njim porazgovarao o brojnim optužbama koje je Milovan Minić izrekao na račun njegove ćerke. Pored toga, on je otkrio, da li je istina da je Milosava Pravilović bila zatvorski osuđivana zbog držanja javne kuće.

U kakvom ste odnosu sa Milosavom?

- Nismo u baš onakvom odnosu kakvim ga je Milosava predstavila, ali nismo ni u svađi. Deca nas vežu, ne možemo da budemo loši.

Da li je istina da je Milosava bila osuđena jer je držala javnu kuću?

- Jeste, da. Ne može se to nikako sakriti. Ona je i sama priznala sve. Jedno vreme nisam pričao sa njom, ali zbog dece smo propričali.

Kako komentarišete situaciju sa Milovanom?

- Znao sam da ima ženu. Ja sam Aleksandri rekao svoje mišljenje. Ona je ušla u taj odnos, nije znala kako da se izvuče iz toga. On je preterao sa onim što govori, to je strašno postalo. On jeste njoj pomogao, ali ne treba da dodaje neke stvari. Sve što je rekao za Tetovo, moja ćerka je rekla šta i kako je bilo. Čuo sam da se priča da je Marijana njegova žena sa Aleksandrinim bivšim mužem, ali ne znam koliko je to tačno. Moguće i da jeste, ako je odlučila da mu se osveti.

Joca je potom obavio razgovor sa komšinicom oca Aleksandre Nikolić.

- Laže, onaj Milovan sve laže. Možda ima istine, ali samo 10% kada je Aleks u pitanju, ostalo ništa.

Autor: S.Z.