U DOBRIM SMO ODNOSIMA! Bora Santana nakon svega otkrio da li su se on i Milica Kemez pomirili: Ovo je istina o njihovom trenutnom odnosu

Bivši rijaliti učesnici Bora Santana i Milica Kemez nedavno su podneli papire za razvod braka, a sada je on progovorio o njihovom odnosu. Bora Santana uhvaćen je na beogradskom aerodromu po povratku sa svirke, gde je iskreno rekao u kakvim je sada odnosima sa Milicom Kemez.

- Imao sam nastup u Minhenu, super je prošlo. Što se tiče Milice, sve je super, u dobrim smo odnosima. Za sada se još uvek nismo pomirili, ali videćemo šta će biti - rekao je on.

Podsetimo, Milica je istakla i da ne želi nikakvu finansijsku korist nakon razvoda.

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica u emisiji "Pitam za druga".

Autor: Pink.rs