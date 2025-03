Novi karambol Ene i Peje: Letele stvari na sve strane, ona upalila brutalnu vređalicu! (VIDEO)

Mir nije dugo trajao!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja žestoko su zaratili u spavaćoj sobi kad je on poželeo da uzme kantu da opere stvari, u kojoj je već stajala njena garderoba. Dok su se otimali njene sve i iz korpe je poletelo, pa su pale teške reči.

- J*bem li ti mater raspalu, mrš klošaru - besnela je Ena.

- Samo ti j*bi - dodao je Peja.

- Ne može da mi baca stvari. Baš me briga više za to j*bem ti mamu, kao da on im jedinu majku ovde - urlala je Čolićeva.

Ena je nakon toga pobacala Pejine stvari iz garderobera.

- Bravo - poručio je on.

Autor: A. Nikolić