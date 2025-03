Ne može da sakrije oduševljenje: Gastoz saznao da mu je Anđela spremila rođendansko iznenađenje, ali ni ne sluti kakav ga poklon čeka! (VIDEO)

Ne skida osmeh s lica!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić upravo su stigli u Rajski vrt, vreme je da od Drveta sazna kakvo iznenađenje mu je ona priredila.

- Dobro veče, dragi moji. Pre svega moram Gastozu da čestitam rođendan - reklo je Drvo.

- Hvala, ne mogu da verujem da mi Drvo čestita rođendan - dodao je Gastoz.

- Želim ti da uvek budeš srećan i želim ti mnogo ljubavi. Gastoze, verujem da ne znaš zašto si ovde, ali Anđela sigurno ima da ti ispriča zbog čega. Naime, ona je imala jednu želju, a kad ti bude ispričala o čemu se radi možete da krenete na dok i tamo te čeka ispunjenje njene želje - govorilo je Drvo.

- Ja sam imala želju da te iznenadim za rođendan, iako nismo pričali. Mi smo bili zajedno kad sam trebala u ponedeljak moju želju predstavila Đedoviću da idemo zajedno, ali se do utorka promenilo stanje. U utorak sam svakako otišla sa Marko, zamolila sam ga da uradim zadatak da iako smo raskinuli, pa da se držim toga da me ne zanimaš. Menajo si boje kao semafor. To je bio moj zadatak da bi ti dobio iznenađenje - govorila je Anđela.

- Znaš kad ne možeš da me lažeš - dodao je Gastoz.

- Tebi nije bilo dobro, gledala sam kakva ti je faca. Nisi mogao da dođeš sebi, a to nikad ne bi priznao - rekla je Đuričićeva.

- Možete da krenete - poručilo je Drvo.

Autor: A. Nikolić