Đedović bez dlake na jeziku u svom stilu opleo po Matoroj, pa izneo svoje mišljenje o njenom odnosu sa Stefani: Radi sve iz mržnje i zlobe... (VIDEO)

Naredni sagovornik kod Darka Tanasijevića u 'Šiša Baru' bio je Marko Đedović. Tom prilikom on je progovorio o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a odmah na početku dotakao se odnosa Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Da ti kažem jednu stvar, svoj mišljenje ne želim da menjam. Ne verujem ništa još Stefani, mislim da samo opipavaju puls jedna drugoj. Polako počinju stvari da se otkrivaju. Mislim da se plaše jedna druge, a da se Matora plaši više. Ispričala mi je da je Matora bila sa drugom devojkom, dok je ona bila u porodilištu. Nakon toga su imale tu svađu odmah nakon porođaja, a nakon toga na dan kad je preminula njena majka, Stefani je srela Matoru sa tim drugom spornim. Matora kaže da je problem oko sendiča , međutim nije. Ispričala mi je da je to veče ispala žestoka svađa, nakon koje su se potukle. Pretila joj je tada da ne dolazi na sahranu, Stefanina majka je morala iz Smedereva da dođe brzo po nju, čak je bila i svedok kada je ova govorila da se ne pojavljuje na sahranu - ispričao je Marko.

- Misliš da Matora ima manipulativne postupke prema Stefani - rekao je Darko.

- Tako mi je Stefani ispričala. Jutros je došla da je probudi, i počela da prepričava događaje, kao da Stefani nije bila prisutna. To je njen način manipulacije - rekao je Marko.

- Istakao si da je Matora napravila monstruma od Stefani, kada je slučajno ili namerno zaboravila da Munji prenese poruku da će sa detetom biti sve okej - rekao je Darko.

- Da, i stojim pri tome. Ona je to uradila iz mržnje i zlobe. Provlači da se ne seća, to su gluposti. Kaže i kako nije na njoj da ona prenosi to, ma nemoj, a nije ni bilo na njoj da izvede to dete iz porodilišta, da cepa majicu... Njene seljačke fore, zato i ima protiv toga da Stefani sedne sa mnom, ja sam joj bio uvek oružije za njene svađe. Znam svaki sledeći korak njen - rekao je Đedović.

- Ona je šokirana što Stefani provodi vreme sa tobom, a izgovorio si sve ono - rekao je Darko.

- Aha, a nije šokirana što joj Lepi Mića nije izjavio saučešće, nije šokirana što se sada druži sa Aneli, što je oprostila Anđelu kada je nategnuo Sanju - rekao je Đedović.

- Kako je moguće da se jedna mlada osoba nađe na sudu sa oba svoja kuma? - pitao je Darko.

- Pa lepo, izađe odavde sa param, pa plaća... Ona nema koga nije izdala, čak je i stan izdala za razne radnje, kada je bila u šestici. Samo ona nek ne priča o drugarstvu i prijateljstvu. Izdala je i onog druga Srbu - rekao je Đedović.

- Između Peje i Ene je ispao novi haos večeras - rekao je Darko.

- Da, pobacao joj je stvari. Mislim da je on zaljubljen u nju, ali da je veoma nesiguran. Nekad ima tako neartikulisane pokrete, pa ne želim mnogo ni da pitam - rekao je Đedović.

