Ena progovorila o problemima koje ima sa Pejom, istakla da je najveći problem to što on ne želi da prizna krivicu za neke stvari, pa se dotakla gorućih tema u Beloj kući! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Sledeći sagovornik u 'Šiša baru' kod voditelja Darka Tanasijevića bila je Ena Čolić, tom prilikom odmah na početku dotakla se njene žestoke svađe sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Desila se njegova neodgovornost, kao i uvek. Ostavio je tanjir, Snupi mu je pojeo pola hrane. Rekla sam mu da vrati viljušku i tanjir, on je krenuo da se dere. Danas na anketi je isto navodio Aleksandru Nikolić. Normalno da mi smeta sve to, komentarisao je na početku nju, još smo mi ušle u konflikt prošle nedelje - rekla je Ena.

- Tebe još više nervira što on neće da prizna da je on kriv - rekao je Darko.

- Da, zamera mi što sam ga poprskala kupkom. Šest dana mu se izvinjavam zbog toga, a on ne može da meni kaže izvini, još me je opsovao. Nisam se ja ni naljutila, samo sam mu zamerila da mora da se vraća stvari na mesto - rekla je Ena.

- Opet si mu pomenula majku u svađi večeras - rekao je Darko.

- To je univerzalna psovka, kažem to ovako milion puta, pa se ne obraćam nikom konkretno. Non stop mi se zamera sve to, a nisam ni u jednom momentu mislila na njegovu majku - rekla je Ena.

- Kako komentarišeš poklone koje je dobila Sandra od Lukinog oca? - pitao je Darko.

- Osudili su je ljudi što je uopšte prihvatila poklone, a ja mislim da je čovek poslao to iz poštovanja prema njoj jer je nekako ona oštećena. Sandra je ostala verna Luki i kada nije bio ovde. Aneli je ljubomorna jer je to klasična ona. Ne mogu da verujem da je Luka doveo na moju stranu stola, pa sada moram i da je gledam - rekla je Ena.

- Šta je značilo kada si Marku Stefanoviću rekla da si prerasla 'vratare', poput njega? - pitao je Darko.

- Rekla sam samo da me sada zanimaju dobri momci, da me ne privlači više takva estetika. On je tip momka sa kojim ja imam dete, mada ih ne bih mnogo upoređivala - rekla je Ena.

- Zbog čega Sanju zoveš 'Bugarska barbi'? - pitao je Darko.

- Rekla je jednom prilikom da je Barbi, pa sam ja dodala Bugarska. Isključivo zbog njenog stajlinga, previše mi je tu svega - rekla je Ena kroz smeh.

Dotakla se i njenog odnosa sa Milenom Kačevendom.

- Rekla mi je da će da krenu da me napadaju svi, ali ako mi išta znači, ona je uz mene. Mislim da menja mišljenje o meni, imala sam intuiciju da će to da se desi nekad - rekla je Ena.

- Kako gledaš na ovu situaciju između Matore, Munje, Stefani

- Munja i ja imamo dobar odnos, Stefani mi je ušla kao demon. Ništa mi se tu nije svidelo, danas je nekako pitomija već. Mislim da će da se pomire, mada nemam nadu da će Munja da se smiri malo. Matora nema emociju prema Stefani, plaši se samo da ne ispadne neka 'grbava strana' - rekla je Ena.

Autor: K.K.