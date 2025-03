Ogolila dušu!

Naredni gost u 'Šiša baru' kod voditelja Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić. Ona je na samom početku progovorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Kakva je situacija sa Lukom? - pitao je Darko.

- Super, odlična. Imamo neke male svađice, smetaju mi neke stvari. Danas sam lagana, sve mi je nekako ravno. Trenutno se tako osećam - rekla je Aneli.

- A sa emocijama? - pitao je Darko.

- Prija mi Luka, jesam na putu da se zaljubim. Opet ja u glavi imam da ne treba da se zaljubim, da sasečem to - rekla je Aneli.

- Koliko si izgorela kada su stigli pokloni za Sandru? - pitao je Darko.

- Najviše sam izgorela zbog ljudi koji su došli da se slade. Nekoliko puta mi je izgledalo kao da je on njegovom ocu rekao da šalje poklone, to mi nekako nema logike. Vidi da je Luka sa mnom, i onda šalje poklone. Ne čudi me više ništa, pustila sam da to ide tako. Nemam poverenja u Luku to svakako - rekla je Aneli.

- Zbog čega? - pitao je Darko.

- Vidim poglede njegove, za mene ono u utorak je bila ljubavna svađa. Pustiću da to ide sve kako mora. Sve više i više mi prija. Naravno ako se budu dešavale ovakve stvari biće turbulancije. Drago mi je što je njegova mama uz mene, samo još tatu da uverimo - rekla je Aneli.

- Zbog čega tebi nije poslao poklone? - pitao je Darko.

- Ne znam, ne voli me. Luka mi je rekao da je to jer se njegova mama i njegov tata prepiru tako. Ne verujem ja u to iskreno - rekla je Aneli.

- Ko je sve likovao zbog poklona? - pitao je Darko.

- Bebica mi je pao u očima, danas je rekao 'sledeći put kada stigne kamion za Sandru iz Švice'. Teodora isto, svi su dotrčali da vide. Zgadili su mi se svi - rekla je Aneli.

Autor: K.K.