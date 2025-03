Stavio sve karte na sto!

Nedelja noć rezervisana je za razgovore sa Darkom Tanasijevićem u 'Šiša baru', a njegov naredni sagovornik bio je Luka Vujović. On je tom prilikom govorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić, ali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Lepo mi je. Sa jedne strane sam srećan što je to naše zbližavanje počelo kada smo bili u Odabranima - rekao je Luka.

- Tvoj otac je uneo nemir malo u tu vezu - rekao je Darko.

- Ne protivi se on što sam ja sa Aneli. Rekao mi je samo da čuvam Sandru, da budem dobar sa njom. Jedno je sigurno, on navija da ja budem sa Sandrom. Verovatno on misli da je ona zaslužila, ne znam ovde je to dosta drugačije. Ona ovde nije ispala fer, vređa me, sedi sa drugaricama koje mene vređaju. Meni to nije objašnjivo. Pričao sam i sa Aneli, našalio sam se da čovek nije gledao rijaliti 20 dana - rekao je Luka.

- Rekao si da se možda tvoji roditelji prepucavaju na taj način - rekao je Darko.

- Jesam, sada mi ta priča ne izgleda logično. Mislim da se ne bi prepucavali na taj način. Našao sam se u nezgodnoj situciji, ne znam ni kako da reagujem. Unela nam je ta situacija malo nemira, ali shvatiće Aneli da on ne može da utiče na naš odnos. Razumem njenu reakciju - rekao je Luka.

- Da li si video koliko su ostali likovali? - pitao je Darko.

- Jesam, Uroš ide nabraja stvari. Prebacio sam joj u nekoj svađi te markirane stvari, baš sve to je stiglo. Mislim da moj otac smatra da nisam ispao fer prema njoj - rekao je Luka.

- Ne razumem Sandru, iznosi laži. Ne poznajem njenog bivšeg muža, nisam nikada pitao za tog čoveka. Toliko nepovezanih stvari priča, da njega znam, znao bih sve o njoj. Sve su to budalaštine, Kačevenda isto iznosi laži - rekao je Luka.

- Da li misliš sve ono što si izgovorio Sofiji? - pitao je Darko.

- Pretila mi je nešto, šta ima meni žena da preti. Već nekoliko puta mi dobacuje neke stvari. Ne dira me sada ni Sofija. Nemam kontakt ni sa jednom od njih tri - rekao je Luka.

Autor: K.K.