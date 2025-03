Njenog suda se svi plaše: Kačevenda u svom stilu oplela po Matorojm, nije poštedela ni Aneli i Luku! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredna sagovornica u 'Šiša baru' bila je Milena Kačevenda.

- U petak je stigla Stefani, kako ti se sve to čini? - pitao je Darko.

- Ima neka pozadina, to je sigurno. Ne vidim emocije između njih, ne mislim da se ona zaljubila u Matoru, da je ova samo uvukla u sve to, a Stefani je skrenula sa pravog puta. Stefani je rekla da nema lepo mišljenje o meni, Munja kaže da je to zbog Pirata. Matora nema pardona, ova priča 'tri dana pa Dragana'. Sve je to meni glupo. Sve mi to zvuči kao 'pričajte usta, da ne bi bila pusta'. Sve što je ispričala bilo je kontradiktorno - rekla je Milena.

- Matora je tako jedan degenrik. Ne verujem u te ljubavi od 7 meseci i veridbe posle mesec ipo dana. Sada eno peče pitice onoj maloj, daje joj garderobicu. Mala mi je odvratna. Sve to jee samo priča - rekla je Kačevenda.

- Kako komentarišeš poklone koje je dobila Sandra? - pitao je Darko.

- Aneli je izgorela, toliko se sujetna. Naravno da su joj bitni pokloni, i prošle godine je pravila isti haos. Misli da je neka velika rijaliti zvezda. Drago mi je što je Sandra dobila poklone , zaslužila je to, ispala je fer prema njemu. Luki su oči ispale kada je video poklone - rekla je Kačevenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.