Sve isplivalo!

Prethodnu noć obečežila je emisija Elita - Specijal, domaćin večeri bila je voditeljka Dušica Jakovljević, dok je njen kolega Darko Tanasijević razgovarao sa takmičarima Elite.

Prva sagovornica Darka Tanasijevića bila je Stefani Grujić. Ona je otkrila da sumnja da je Jovana Tomić Matora imala emocije prema njoj.

- Ni meni ništa nije jasno. Ustala je i rekla da je počela da joj se rađa emocija prema Dragani. Sinoć ustaje i kaže da ona to nije rekla. Na svojim izlaganjima samo priča šta je njoj urađeno, kako se ona oseća. Nikada nije rekla kako se ja osećam, šta je meni urađeno... Ni u jednom momentu nje skočila da odbrani mene. Kapiram da je ušla zbog sebe, ali onda nek ne očekuje od mene bilo šta. Zamera meni neke stvari, a ona sedi sa Aneli. Nije mi normalo ni u ponedeljak da ustaje govori da me voli, onda govori u utorak za Draganu. Iritira me to njeno ponašanje, ne mogu da skapiram šta radi. Jutros mi prilazi u Pabu... - rekla je Stefani.

- Nije mi jasno to uopšte, mislila sam da će se neke stvari promeniti kada ja uđem. Mislila sam da će stani uz mene, ali sada govori da ima emocije prema Dragani. Kada je rekla da joj Dragana pruža sve što ja nisam, osećala sam se toliko jadno. Osećam se kao da čeka da ja krenem nju da kanalim, da može ona mene. Zamera mi što nisam došla na sahranu njene majke, a ona ide na žurku ovde, Dragana je vodi da je oraspoloži. Za mene je to takvo nepoštovanje. Priča mi da treba da se pomirim sa Munjom, ko normalan to može da priča za svog partnera. Zbog toga mislim da me nikada nije ni volela, nego da sam joj bila samo mirna luka neka. Opet kažem, mnogo mi je kontradiktorna. Kompleksira se zbog Munje, a njega sam izn*pušavala čim sam ušla ovde, a on je prvi skočio da mi donese čašu vode za razmiku od nje - rekla je Stefani.

Kako je danas rođendan Nenada Marinkovića Gastoza, on i Anđela Đuričić su pozvani u Rajski vrt, gde je Anđela priznala da je imala zadatak da ga provocira i da ne bude sa njim u vezu,

Njih dvoje su nakon toga stigli na Rajsko ostrvo gde su se ljubili i zvaničnoi pomirili, a nakon toga je stigao Gastozov poklon, naime, obezbeđenje je uvelo njegovog psa Lilicu.

Nakon toga su njih dvoje sklipili primirje, a Gastoz je otkrio da se kaje zbog sukoba koji su imali njih dvoje.

Naredni gost u 'Šiša-baru', kod voditelja Darka Tanasijevića, bila je Jovana Tomić Matora, a ona je tom prilikom progovorila o svom odnosu sa Stefani Grujić, koja se samo pre nekoliko dana uselila u Belu kuću. 

Nakon toga je Stefani Grujić otkrila Marku Đedoviću sve o hapšenju Jovane Tomić MAtore.

Nakon povratka iz 'Šiša bara', Jovana Tomić Matora se uputila ka Beloj kući, u tom momentu nju je zaustavila Stefani Grujić koja joj je otkrila detalje razgovora sa Darkom.

Stefani Grujić nakon sukoba koji je imala sa Jovanom Tomić Matorom ostala je da samuje ispred Bele kuće, a sve vreme je ronila suze.

Danijel Dujković Munjez prišao je uplakanoj Stefani Grujić, nakon sukoba koji je imala sa Jovanom Tomić Matorom, i poručio joj da će stati u njenu zaštitu ako bude nastavila da je napada.

Naredni sagovornik kod Darka Tanasijevića u 'Šiša Baru' bio je Marko Đedović koji je komentarisao odnos Stefani i Matore i dao svoj sud o svemu.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz odlučili su da uživaju u pomirenju i čarima Rajskog ostrva, pa su se zavukli pod jorgan kako bi mogli da se prepuste strastima i razmenjivanju nežnosti.

Stefani Grujić šetala je sa Markom Đedovićem i razgovala o Jovani Tomić Matoroj. Ona mu je obelodanila šokantne detalje o Matorinim prevara i porukama koje je pronašla u njenom telefonu.

Danijel Dujkovič Munjez je govorio u Šiša baru o odnosu sa Stefani.

- Priželjkujem da jooj budem tu za sve šta jo treba do kraja. Prija mi da provodim vreme sa njom. Od početka sam znao da je Stefani zrela za svoje godine, i da će želeti da roditelji njenog deteta budu u korektnim odnosima. Nisam se nadao da će ovako dobro da ide. Veruj mi da ne spavam, da bi što više vremena proveo sa njom. Želim da ona odluči što se tiče tog nekog ljubavnog odnosa. Malo pre je imala raspravu sa svojom bivšom izabranicom, prebacila joj je za mene već - rekao je Munjez.

Sledeći sagovornik u 'Šiša baru' kod voditelja Darka Tanasijevića bila je Ena Čolić, tom prilikom odmah na početku dotakla se njene žestoke svađe sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Desila se njegova neodgovornost, kao i uvek. Ostavio je tanjir, Snupi mu je pojeo pola hrane. Rekla sam mu da vrati viljušku i tanjir, on je krenuo da se dere. Danas na anketi je isto navodio Aleksandru Nikolić. Normalno da mi smeta sve to, komentarisao je na početku nju, još smo mi ušle u konflikt prošle nedelje - rekla je Ena.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić vratili su se u Belu kuću kako bi pokupili stvari koje su im potrebne za ostrvo, ali i da on cimerima pokaže svog psa Lilicu. U jednom trenutku prišla im je Jovana Tomić Matora, koja je Anđeli želela da čestita na iznenađenju koje je priredila Gastozu.

Anelu Ahlić je potom govorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem i priznala da se zaljhubljuje u njega.

Sofija Janićijević je nakon togagovorila o svojim osećanjima prem Terzi, te je priznala da li želi da se njih dvoje pomire,.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić ušuškali su se za sapvanje na Rajskom ostrvu, a sa njima u krevet legli su i psi Lilica i Snupi. Oni su kao prava porodica ležali zagrljeni, a pre nego što su utonuli u san Gastoz je izljubio Anđelu i zahvalio joj se za poklon.

Autor: N.B.