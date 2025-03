Preko ovoga joj neće preći: Stefani otvorila dušu o odnosu sa Matorom, pa otkrila što je precrtala Munjeza (VIDEO)

Nerealno!

Stefani Grujić je govorila Aleksandri Nikolić o odnosu nje i Jovane Tomić Matore. Grujićeva je ispričala koliko joj je Matora značila.

- On je i dalje smrad, ja sam to govorila i tada i sada, ja sam njega prsecrtala zbog toga. Dobro je to za mene, ali je loše ovako, ljudi misle da nisam bila iskrena za to ali eto - rekla je Stefani.

- Razumem te - rekla je Aleksandra.

- Ja sam se prošle godine njemu prešla preko svega, ali puklo je. Što se tiče Jovane ja nisam htela odnos sa njom, družile smo se, a onda kada smo izašle napolje, ja sam videla drugu stranu njenu i ja otkinem, bila nam je ogormna ljubav, a ionda su krenuli problemi.Moja trudnoća koja je bila jako teška, ali sredili smo sve tom, ja sam njega zavolela, videla sam ga i zaljubila sam se u njega. Nisam to želela, ali kada samk čula srce, to je bilo to - rekla je Stefani pa dodala:

- Ona kada je ušla desilo se to što se desilo, ona je krenula mene da ponižva da se druži sa ljudima koji su mene vređali i desi se Dragana, mislil smo da se zanela, ali ona se sada ogradila - rekla je Stefani.

Autor: N.B.