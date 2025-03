NA STARTU SE OBRATIO STEFANI: Evo koji joj je budžet dao i da li joj zamera što je krila trudnoću od njega (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Upravo je počela podela budžeta Danijela Dujkovića Munjeza, on se obratio Stefani Grujić:

- Ona je meni donela nešto što ceo život čeka, i hvala joj na tome. Neke stvari mi nisu prenesene, a sada smo sve rešili, imali smo loš period, sada ću gledati da imamo bolju budućnost jedva čekam da upoznam sina, i sada kada mi priča, mui sve znači, kako naš sin izgleda. Zamerio sam joj neke stvari, ali sada zaboravljam to, važno je da budemo dorbi. Pozdravljam njenu majku koja je rekla da ona treba da mi kaže da žu da budem otac. - rekao je Munjez pa je drugi budžet dao sebi pa se obratio Terzi:

- Drugi veliki ide Terzi, nas dvojicu niko ne može da posvađa i on je meni prijatelj. On i ja smo do poslednjeg dana zajedno bili pre Elite, družim se sa njegovima, a on je srcan i nadmen i ja to volim. Uradio je lošu stvari, ali se brani i sada se bori za porodicu i svoje dete - rekao je Munjez.

