Najbolji je kada... Terzin drug otkrio kako gleda na sukobe njega i Sofije, pa mu uputio JASNU PORUKU! Evo šta je najbitnije

Nada se tome!

Poslednjih dana u nekoliko navrata je došlo do sukoba između Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević.

Terza je otkrio da je primetio Sofijine provokacije i peckalice upućene njemu, što ona poriče.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Terzin drug Aleksandar koji nam je otkrio akak gleda ne njegove sukobe sa Sofijom:

- Svi vidimo da ga Sofija provocira, a da se on bori sa tim! Iskreno se nadam da će uspeti da nastavi do kraja ovako sam, jer je tada najbolji i tad razmišlja kako treba, niko njemu nije bitan sem njegovog deteta i to mora da zna - rekao je Terzin drug.

Autor: N.B.