Otac Luke Vujovića, Nikola Vujović, uneo je pravu pometnju kada je povom 8. marta u "Elitu" poslao mnoštvo skupocenih poklona Sandri Obradović, bivšoj sinovljevoj devojci, a ne Aneli Ahmić, aktuelnoj partnerki.

Svi u Beloj kući bili su u šoku - Sandra je bila prijatno iznenađena, Aneli van sebe, a likovali su svi oni koji je ne vole. Došlo je čak i do nekoliko rasprava između Aneli i Luke, koji se pravdao da ne zna zbog čega se njegov otac odlučio na takav korak, a mi smo ga kontaktirali kako bismo saznali kako on gleda na sinovljevu vezu sa Aneli, kao i na odnos sa Sandrom.

Nikola Vujović u svom prvom intervjuu za Pink.rs ne krije da je protiv Lukine veze s Ahmićevom.

- Normalno je da se protivim hiljadu posto i ne zanima me uopšte, ali ako je to njegova sreća i odabir, onda srećan im put, ali bez mene. Ja sam jedino za vezu u kojoj je bio, to je Sandra - kaže Lukin otac Nikola, koji će Sandri doživotno biti zahvalan, dok Aneli nikada neće preći preko jedne stvari.

- Ona ga je volela, poštovala i čekala, Nikada, dok je sa njom bio, nije onako padao pijan i radio šta je radio... To Sandra ne bi dozvolila. Aneli je bila protiv njegovog ulaska, ja to ne zaboravljam, niti opraštam - podvlači Lukin otac.

Pitali smo ga zbog čega je poslao Sandri poklone.

- Sandri sam poslao poklone jer je povredio moj sin, ali i dalje vidim da ima emociju prema njemu. Pokloni su nagrada za njeno ponašanje prema mom sinu dok su bili skupa. Jedinu vezu koju podržavam u rijalitiju je veza mog sina sa Sandrom i to podržavam životom koji nema cenu - kaže Lukin otac i dodaje:

- Ja sam stari Hercegovac i ponašanje Sandrino odgovara zahtevima starih Hercegovaca, to moj sin zna. Kod mog plemena je obraz sve, a ja obraz jedino kod Sandre vidim. To vam je moje mišljenje i toga se držim dok sam živ - objasnio je on za naš portal.

