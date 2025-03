Jasmina Ahmić Grofica, majka Aneli Ahmić, u svom stilu odgovorila je na javne prozivke koje je Nikola Vujović, otac dečka njene ćerke Luke Vujovića, uputio na Anelin račun.

Nikola je, naime, uneo pravu pometnju kada je za 8. mart skupocene poklone poslao Lukinoj bivšoj devojci Sandri, a ne aktuelnoj Aneli, a sada je za Pink.rs svoj stav dala Jasmina. Naime, ona svojom izjavom ukazala na to da kruže priče da je Lukin otac bacio oko na bivšu devojku svog sina.

- Velečasni Nikola, nemojte joj nikad oprostiti, imate pravo, amen! Zadržite Sandru, ona je prava za vas. Poklone skupe i šampanjce ko zarađuje nikad ne kupuje, odakle pokloni Bog samo zna i velečasni Nikola! Čujemo, ne tvrdim, već dugi tvrde da vam je Sandra, Bože me oprosti, devojka, ljudi svašta pričaju, to nije u redu... Ovakve poklone, kažu, dobijaju cure od šanera - u svom maniru poručila je Grofica za Pink.rs.

Podsetimo, Lukin otac se prvi put oglasio za medije i otkrio zbog čega ne podržava Lukinu vezu sa Aneli.

- Normalno je da se protivim hiljadu posto i ne zanima me uopšte, ali ako je to njegova sreća i odabir, onda srećan im put, ali bez mene. Ja sam jedino za vezu u kojoj je bio, to je Sandra. Ona ga je volela, poštovala i čekala, Nikada, dok je sa njom bio, nije onako padao pijan i radio šta je radio... To Sandra ne bi dozvolila. Aneli je bila protiv njegovog ulaska, ja to ne zaboravljam, niti opraštam - objasnio je Vujović za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević