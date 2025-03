BEZ DLAKE NA JEZIKU: Mirko Gavrić žestoko prokomentarisao Stefanin ulazak u Elitu, pa se osvrnuo na Matoru i njene emotivne izbore! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bili su muzički producent i bivši rijaliti učesnik Mirko Gavrić i novinar portala Pink.rs Nikola Žugić.

- Ona je rekla da nije znala do određene nedelje trudnoće da je u drogom stanju. Sve to može da se uzme u obzir. Međutim, smatram da je mogla da kaže Munjezu. E, sad, da li je ona namerno potajno to držala za sebe, kako bi od toga napravila priču, ja to ne znam. Generalno ne mogu da verujem da je iskrena. Ona je došla sa stavom: ''Ja sam bitna''. Niko je nije terao da rodi dete, to je njena odlula. Stefani je i naprasno shvatila da voli žene. Matora je pravi džek, ali nepromišljeno bira te svoje partnerke - istkao je Gavrić, pa se osvrnuo na navode da je Matora prevarila Stefani:

- Opet dolazimo do toga da je ona prevarena, jadna i ostavljena. Jedina koja je dostojanstvena bila u prevari je bila Janjuševa žena, a ovo što Stefani priča, u to ne mogu da poverujem - istakao je Gavrić.

