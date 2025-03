Totalno raskrinkavanje!

U emisiju ''Pitam za druga'', video-pozivom se uključila bivša učesnica ''Elite 7'', koja je prokomentarisala aktuelnu situaciju u kojoj se nalaze Jovana Tomić Matora, Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez.

Primetila si da te je Stefani spominjala, o čemu se tu radi?

- Munja je lepo rekao da se nismo nikada ljubili i jasno je da je to istina. Stefani je svesna da je ni na mapi ne bi bilo, da sam ja želela da budem sa njim. Najveće svađe su zbog mene imali. Ona je sada pokazala svojim ulaskom kakva je. Ostavila je dete napolju od mesec dana. Beba ima mesec dana, a ona je ušla u rijaliti da se raspravlja sa bivšim i bivšom.

- Najviše sam se iznenadila kako se ponašala Matora. Jako mi je zasmetalo kada je Matora trebalo da kaže da je laž ono što je govorila za Munju i mene, ona je ćutala. Stefani je i tokom ''Elite 7'' govorila brojne laži. Razočarala me je jer ćuti, dok Stefani laže.

Kako ti izgleda odnos Munje i Stefani?

- Videli smo u ''Eliti 7'' kako se ona ponašala. Histerisala je zbog mene, a ja sam je štedela. Nisam želela da joj kažem onda da mi je govorio da mu je samo inat. Prikrivala sam sve. Govorio mi je da ima emocije prema meni, a da nju ne gleda ozbiljno. Želeo je da bude sa mnom, dok je bio sa njim. Govorio mi je da sa njom ima normalan odnos, samo da mene ne bi dirala i svađala se. Nije video budućnost sa njom. To znaju učesnici koji su bili sa nama u rijalitiju. To znaju Ivan, Jelena i Sloba. Moguće je da bi se sada pomirio sa njom, ali da bi taj odnos brzo propao. Verovatno sada spušta loptu, samo zbog tog deteta. Veruje da će se pomiriti, to je moguće.

Kako ti izgleda odnos Matore i Dragane?

- Dragana mi je fascinantna. Mislim da samo koristi situaciju, ali da nije zaljubljena u Matoru. Ne mislim da na Matoru gleda kao osobu s kojom će biti.

Isplivalo je na površinu da je Matora prevarila Stefani, da li si i ti nešto načula?

- Dok sam ja bila u rijalitiju, spremala mi je hranu i kupovala poklone. Te stvari veoma znače, osvajala je tako žene. Meni je pravila tortu za rođendan. Papiriće mi je ostavila ispod jastuka. Pisala mi je neke stvari na papirićima. Na tim papirićima je pisalo da ostanem snažna i da ne dopustim nikom da mi poremeti moj mir. Ne znam da li je želela da bude sa mnom, jer je nisam gledala na taj način, ali po pričama koje su učesnici imali, ona ima svoj neki način na koji osvaja žene. Svakako mislim da Matora nije rekla sve, kao ni Stefani, kada je reč o njihovom odnosu i da se još neke stvari su još kriju, odnosno one ih nisu iznele. Ne bi me čudilo ni to da je Stefani imala neke poruke, a da je Matora za to saznala.

Kako je tebi izgledao Stefanin razlog da Munji ne otkrije da će postati otac?

- Ne postoji nikakvo opravdanje za to. Ne znam šta joj je uradio, da to ne kaže?! Nije ispala čovek, to je katastrofalan postupak, da se razumemo. Devojka koja je bila učesnica u prošloj sezoni mi je rekla da je Stefani želela da abortira, ali da nije mogla jer je bila kasna trudnoća, tako sam bar čula.

