VUKLA ME JE ZA KOSU, A ONDA... Stefani pala roletna, progovorila o SKANDALOZNOM raskidu s Matorom, Tomićeva udarila kontru: Njena mama je POGORŠAVALA SVE, gađala me je pikslom, ONESVESTILA SAM SE! (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Stefani Grujić pala je roletna, te je tom prilikom progovorila o skandaloznom raskidu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Posvađale smo se oko nekih stvari, pošto je Jovana imala problem s drugim stvarima, ali o tome ne mogu jer smo na televiziji. Mi smo radili na tome da batali svoje poroke koji su nama je*ali kevu kroz ceo odnos. Tvojoj drugarici sam se poveravala kada smo raskinule po 165. put. Ja tebe ovde štitim i jedem go*na. Posle porođaja, bio je treći, četvrti dan, ja konci i krvarenja ludilo, ona je otišla da završava obaveze oko sahrane. Imala je veliki problem sa alkoholom, ja je pitam: "da li si pijana?"; ona kaže da nije. Ja je vidim preko kamere, ona je mene zvala za taj sendvič, u pozadini taj čovek, pošto su bili cirke - rekla je Stefani.

- Da, taj dan mi je umrla majka...Sve i da sam bila mrtva pijana, nije opravdanje da to uradiš - rekla je Matora.

- Dolazi do te situacije kada krećemo da se svađamo. Ona meni okreće leđa i govori kako neće da se raspravlja. Ja krećem za njom i tražim objašnjenje, ja je lupim po ruci, ona krene da me čupa i da me guši, ja se okrećem i udaram je u glavu. Ona šalje snimak mojoj mami i govori mi da će da pošalje sve u javnost - rekla je Stefani.

- To je razlog zašto nećemo da se mirimo. Prvo, laže! Nijedan problem nismo imali, bilo nam je idealno posle porođaja. Saznajem u 10 ujutru da mi majka umire, ona se vraća. Ja sam otišla kući. Dolazim kući, treba da ide to bdenje, kada ti neko umre da neko ostane kod kuće. Ja kažem da ću da idem kući bratu, htela sam da budem sa Stefani, svi su se naljutili na mene. Ja je zovem iz prodavnice da joj kupim taj sendvič, jer je imala problem sa ishranom. Taj dan mi je mama umrla...Ona je gledala televizor, ja vidim da je nervozna, videla sam da nešto nije u redu, kada je krenula da vrišti na mene, ja sam rekla: "pali, boli me ku*ac da se svađam sa tobom", okrenem se i ona krene za mnom. Uhvatila sam je za vrat, jer više ne dozvoljavam, jer to što me je tukla u trudnoći, ne znači da ću posle porođaja da dozvolim. Svaki put digne ruku kada se posvađamo. Rekla mi je da je čula od mog komšije kako je pre dva i po meseca, znači nije mi pominjala to. Njena majka je došla kod mene u stan, ja sam čekala... - rekla je Matora.

- Ona je meni rekla da me voli da budem verna njoj dok je ona svašta radila. Prve noći priča o se*su kako je devojkama prevrtala pi*ke kao šubare, ja kod kuće gledam - rekla je Stefani.

- Dakle, kada se Stefani porodila, njena majka je bila u stanu. Mi smo otišli po Stefani, otišli smo na ručak, nikakvo slavlje. Taksi je došao po njenu mamu, ona je otišla za Smederevo, komšija kući, ja sam ostala u stanu. Zvala sam je na video poziv, pričale smo sve vreme. Sve vreme dok je bila u porodilištu slala mi je poruke, nigde nisam išla i bila, 24 sata sam bila sa njom na telefonu. Da, otišla sam na jedno mesto, nisam ulazila - rekla je Matora.

- Lagala je da je kod mame, ode kod nje na dva sata - rekla je Stefani.

- Nisam ulazila u kuću, došla sam ispred kuće i to je cela priča. Ona mi je rekla da joj je to moj drug ispričao, to je apsolutna laž. Ja kada sam je pitala da li sam je prevarila, ona je rekla: "ne"...Vređala sam i ja nju, vređala je i ona mene, smatram da nije bila situacija da se taj dan svađamo oko tih stvari. Njena mama je to pogoršavala u tom trenutku - rekla je Matora.

- Puši ku*ac! - rekla je Stefani.

- Tri kopče sam imala, pikslom me je udarila, s njom je razbila i televizor, onesvestila sam se. Svi su videli kakva sam bila na sahrani zbog moje devojke - urlala je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić