Ponedeljak veče je rezervisano za emisije ''Pretres nedelje''. Ovonedeljni vođa Danijel Dujković Munjez raspodelio je budžete, te su učesnici komentarisali njegovu podelu. Međutim, noć za nama obeležile su mnogobrojne rasprave i brojni raspleti.

Na samom početku noći govorilo se o turbulentnom odnosu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić. Danijel Dujković Munjez prekinuo je Matoru jer smatra da pokušava da manipuliše sa Stefani.

- Matora se sigurno plaši nečega, kad god je osetila da Stefani ima nešto da kaže obraćala joj se nasamo - rekao je Munja.

- Druže, od tebe nisam mogla da dođem na red. Jednom sam došla da je probudim, vidim da ti je prenela kako sam je budila i normalno da neću da joj kažem: "Ustaj da pričamo", mi treba da pričamo posle svega - govorila je Matora.

- Ja mogu da je branim kao majku svog deteta - dodao je on.

Jovana Tomić Matora besnela je u pabu "Prijatelji", a Lepi Mića pokušavao je da joj dokaže da je ulazak u vezu sa trudnom Stefani Grujić njena greška.

- Ja da mu kažem šta je Stefani poručila? Ne bih pričala gluposti. Za sedam meseci mi smo imale tri svađe. Ja sam svesno ušla sa devojkom koja je trudna do zuba sa svim porodičnim problemima da brinem i da se kidam - govorila je Matora.

- To je tvoj problem, ona te trebala da prijavi trudnoću i da gospodin Munja bude otac. Uradile sto što nije niko na svetu - rekao je Mića.

Jovana Tomić Matora nastavila je da besni u pabu "Prijatelji" pa je Lepom Mići obelodanila nove detalje raskida sa Stefani Grujić.

- Ja se u Draganu nisam zaljubila, nego mi devojka prija. Ušla sam ovde polupana. Ona je meni j*bala mater i ja sam nju psovala, desila se kobna noć. Pokupila je stvari, majku još nisam sahranila. Razočarala me je, ja bih možda prešla preko prevare, ali preko toga ne mogu. Ja sam u jednom danu izgubila majku i ljubav za koju sam se borila. Otkako mi je majka preminula više pažnje mi je pružila Dragana nego ona. Je l' nemam pravo da se razočaram u partnera i da raskinem? To ne znači da je nisam volela - urlala je Matora.

- To ne valja o strarta. Devojka je bila trudna, neka ide kod oca deteta - rekao je Mića.

- Odabrala sam da budem uz nju i da joj bude lakše. Ostala sam uz nju do polsednjeg dana, a ona meni kad mi je urmla majka posle šest dana od rođenja Koste mi je zabila nož u leđa - nastavila je ona.

Marko Đedović sedeo je na kauču sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom, te su tako popričali o Jovani Tomić Matoroj.

- Mogla je da kaže da njemu niko nije zabranio da viđa dete. Ustala je tu i rekla: "I da mi je rekla, ne bih mu rekla", boli me uvo, zabole me - rekla je Stefani.

- Poenta je da ubedi sve da ti laže - rekao je Đedović.

- Ona je tako krenula da reži i da me napada - rekla je Stefani.

Voditelj Milan Milošević odmah po povratku u Belu kuću podigao je Jovanu Tomić Matoru s kojom je porazgovarao o odnosu sa Munjezom i Stefani Grujić.

- Rekla si da Munju ne zanima dete i da on samo ima cilj da se svađa s tobom zbog Stefani - rekao je Milan.

- Normalno...Njemu je sada briga da li ću da se pomirim sa Stefani, neću se pomiriti s njom, sviđa mi se Dragana - rekla je Matora.

- Devet meseci si imala da kažeš šta si imala, pokazala si ko si - rekao je Munjez.

Jovana Tomić Matora pukla je tokom emisije "Pretres nedelje", pa je Danijela Dujkovića Munjeza gađala flašicom za vodu, a onda i krenula ka njemu, ali su je cimeri zaustavili.

- Šta ti uzimaš moje dete usta? Ja sam ovde pričao da sam išao na vantelesnu, a ti mi uzimaš ženu.. Ima ovde četiri meseca da te vređam, a žrtva nećeš biti. Ja ću da te diram kad si lođe. Smeće jedno monstruozno - govorio je Munja.

- Lik ne bi postojao da nema Dragane. Čovek napravio dete zarad rivalstva, a ti se raspravljaš sa njim. Ona da je ušla, a da nema Dragane, ne bi ga videla. Ona sad pušta kera da laje - umešao se Gastoz.

Milan Milošević dao je reč Stefani Grujić, kako bi iznela svoj sud o svađi Munjeza i Matore.

- Zbog ovakvog Danijelovog ponašanja koji radi ove kvarne stvari i da nema šta on da se svađa u moje ime, on i ja nećemo više sedeti zajedno, možemo da razgovaramo o našem detetu, jer je ovim pokazao najviše nepoštovanja prema meni - rekla je Stefani, a onda je progovorila o svađi sa Matorom:

- Između njih dvoje postoji rivalstvo, ja sam rekla i prvo veče kada sam došla da stojim iza toga da on sve ovo radi zbog rijalitija. Sedim sa njim i razgovaram, provodimo vreme, da bih videla u kom smeru to ide...Njoj je mama preminula, znamo tu situaciju, ne treba tako da se ponaša. Sve ostalo što se ne tiče deteta, ne zanima me i ne intresuje me. Pričali smo o svemu što se desilo...Tako je, kada je došla u pab, shvatila sam to kao provokaciju, jer ako si ustala i rekla da imaš emocije prema drugoj devojci i da sam te razočarala, i onda dođeš ujutru i kao: "miško, ljubavi", to se ne radi! Nije htela razgovor, nego da me isprovocira. Sedeli smo kod bazena, Đedović je došao i rekao da mu je Jovana to u izolaciji ispričala - rekla je Stefani.

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević podigao je Marka Đedovića, kako bi obelodanio detalje razgovora sa Stefani Grujić u kojem mu je iznela detalje o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Rekla mi je da je laž da nije bila uz Matoru, da je došla iz Smedereva da bi bila uz nju. Dok je Stefani čekala u stanu da bude uz nju, ostavila je dete kod majke, a Matora je išla na piće sa Ciletom. Matora je dovela neku doktorku u stan i neka žena od pevača. Frka je nastala jer je ona bila na stolu za porađanje, a Matora je sa drugom došla u stan da se vesele sa nekom polugolom klinkom i da je to sve ispričao lik koji je Matorin drug. Ona je pop*zdela kad ga je videla sa Matorom. Posle toga kad je videla druga i prešaltala je na sendvič, a to nije problem. Problem je bio jer je pet dana pred porođaj bila u stanu sa klinkom, a ona je poludela kad je tog druga videla ponovo - pričao je Đedović.

- Ovo sad lažeš. Gde sam bila kad si se porodila? - pitala je Matora.

- Ti vrlo dobro znaš da je to istina, klošarko jedna. Pričaj kako jeste - urlala je Stefani.

Stefani Grujić pala je roletna, te je tom prilikom progovorila o skandaloznom raskidu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Posvađale smo se oko nekih stvari, pošto je Jovana imala problem s drugim stvarima, ali o tome ne mogu jer smo na televiziji. Mi smo radili na tome da batali svoje poroke koji su nama je*ali kevu kroz ceo odnos. Tvojoj drugarici sam se poveravala kada smo raskinule po 165. put. Ja tebe ovde štitim i jedem go*na. Posle porođaja, bio je treći, četvrti dan, ja konci i krvarenja ludilo, ona je otišla da završava obaveze oko sahrane. Imala je veliki problem sa alkoholom, ja je pitam: "da li si pijana?"; ona kaže da nije. Ja je vidim preko kamere, ona je mene zvala za taj sendvič, u pozadini taj čovek, pošto su bili cirke - rekla je Stefani.

- Da, taj dan mi je umrla majka...Sve i da sam bila mrtva pijana, nije opravdanje da to uradiš - rekla je Matora.

- Dolazi do te situacije kada krećemo da se svađamo. Ona meni okreće leđa i govori kako neće da se raspravlja. Ja krećem za njom i tražim objašnjenje, ja je lupim po ruci, ona krene da me čupa i da me guši, ja se okrećem i udaram je u glavu. Ona šalje snimak mojoj mami i govori mi da će da pošalje sve u javnost - rekla je Stefani.

Ispred Bele kuće za vreme reklama došlo je do ozbiljnog haosa među takmičarima koji su komentarisali odnos Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Veza je problem, trebalo je da je otera kod oca svog deteta - rekao je Mića.

- Tako je, ja sam kriva - dodala je Matora.

- Ona broj jedan, a ti broj dva. Bolesno je ko to podržava. Vi to ćutite jer stte sa nekim dobri - govorio je Mića.

Tokom emisije "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem došlo je do žestoke svađe izeđu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić, u kojoj su iznele gomilu prljavog veša iz svog odnosa.

Sanja Grujić javila se da prokomentatiše sve što je čula.

- Stefani kad je ušla nije trebala da pita gde je Dragana, nego Munju za DNK i što je spominjano da je bila sa četvoricom. Mislim da je njena trudnoća i odnos sa Munjom palo u drugi plan, a ovo ponašanje je osveta Matoroj jer je ušla u drugi odnos. Matora da nije sa Draganom ona bi bila sa njom. Meni je tema skrivanje trudnoće značajnije od toga da li je imala loš odnos sa Matorom. Vidim da joj je odnos sa Matorom prioritet. Kako je ona trudna mogla da dozvoli da bude u odnosu sa lezbijkom koja je alkoholičarka i koja nema poštovanja prema roditeljima? Pričaš da si bila zatočena u stanu, a ovde se pokreće da je Matora morala da zove tvoju majku jer si je pretukla. Misilim da će na sve načina da pokušava da oblati Matoru i da zaboravi cilj zbog kog je došla - govorila je ona.

- Ja sam rekla da bih trudnoću svakako sakrila i da Jovana tu ništa nije kriva. Ja to ponavljam od prvog dana - dodala je Stefani.

- Da li si rekla da ti je krivo što je dete Munjino? - pitao je Milan Milošević.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefani Grujić, te je tom prilikom progovorila o DNK testiranju i svojim osećanjima u tim momentima.

- Kako si reagovala na traženje DNK - pitao je voditelj.

- Jako je loše uticalo to sve na mene...Da, imala sam se*s sa Zolom, rekla sam da nismo mogli da imamo se*s. To ne postoji, to je i on demantovao, ali ako treba da potvrdim, onda okej. Ja sam pričala o tome kako smo mi probali, ali da do toga nije moglo da dođe. Munja zna da je on meni ljiga, ja to njemu govorim u oči, da je ološ, da nije dobar, da je katastrofa, ali da ćemo zbog deteta stvoriti dobar odnos. On je kao čovek ljiga - rekla je Stefani.

- Da li si ti ogorčena zato što si ti promenila se*sualnu orijentaciju u trudnoći i u tome si odbačena - pitao je Milošević.

Stefani Grujić otkrila je kada je njena majka prestala da podržava njen odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Je l' tvoja majka rekla da više ne podržava vaš odnos? - pitao je Milan Milošević.

- Da, na kraju svađe je rekla da je najbolje da više ne budemo zajedno i da treba da dođem kući, da nam odnos nije zdrav, da nismo normalne i da ona to više ne podržava - rekla je Stefani.

- Mi ovde imamo nezrelost jedne klinke i sve ljude koji su morali da je podržavaju jer je ona zatrudnela - dodao je Mateja Matijević.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", podigao je Milosavu Pravilović kako bi dala svoj sud o odnosu Matore, Munjeza i Stefani Grujić.

- Ja sam sa 20 rodila isto, to se sve desilo u rijalitiju. Matora je 15 godina starija od nje, imala je pažnju, ona je bila u drugom stanju agresivna i sve to, što je normalno, drugo stanje sve to nosi. Kad-tad će se pomiriti sa njim, a Munja će biti ekstra otac, a ovde ne može da dođe do toga nikako. Ona je devojka divna - rekla je Milosava.

- Ko zna šta je tu sve bilo, mi ovde pričamo o dva dana šta je sve bilo, a šta je ostatak?! Dolazimo do toga da Matora, u trenutku kada joj majka umire, najbitnije joj je da se alkoholiše i da nađe utehu u alkoholu...Imamo i tu priču o upadu policije, tu se vraćamo na taj stres. Ako je sve ovo bilo u dva dana, ko zna šta je sve bilo?! Stefani ne trpi kada neko laže, ona odmah krene da priča istinu. Matora, ona nadovezuje jednu i drugu stvar, u svađi provuče nešto i onda se tako priča o tome - rekao je Bebica.

- Svi ljudi koji su hteli da stanu Matoroj u zaštitu, rekli su da je tu Stefaninu odluku podržala iz ljubavi, a Stefani rekla da je sumnjala 150 puta da je vara...Matora je rekla da Munja sada manipuliše Stefani, ona nije nimalo glupa, ona je izašla polupana i trudna, još odnos sa Matorom koja je bila katastrofa. Velika Matorina ljubav koja je opravdavala, sada se pokazivala kao nikakva. Em što se sumnja da si je varala, nego si se posle sedam dana zaljubila. Sada, može da se sumnja da ti nikada nisi volela Stefani, a kod nje vidimo ljubomoru i da ima neke emocije - rekla je Jelena.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pitao je Stefan Grujić šta joj je Jovana Tomić Matora rekla o dolasku Ane Spasojević u njen stan.

- Meni je rečno da je Ana pozvana za njena dva druga da budu sa njom, Jovana mi je to rekla - rekla je Stefani.

- Ona je ustala i rekla da se ništa nije desilo u stanu, ali se ogradila da ne zna šta je bilo posle. Ona sve to radi svesno i ja znam šta će da bude posle. Ja znam šta je istina, boli me uvo šta ćete vi da pričate. Ja nisam nikakva k*rvata. Svi koi mislite dajte dokaze, a do tad mi se nap*šite k*rca - vikala je Ana Spasojević.

- U stanu ništa nisu imali. Ja sam je zvala da dođe moje društvo. Stefani je mislila da sam ja nešto imala sa Anom, a ja sam rekla: "Zvala sam da je drugari j*bu" - dodala je Matora.

Uroš Stanić naredni je dao sud o odnosu Munjeza, Matore i Stefani Grujić.

- Iskreno, putera na glavi imaju i Matora i Stefani. Matora je kriva jer je 15 godina starija od nje, Stefani se može staviti po strani jer je bila trudna, ostajala je sa njom zbog njene porodične i finansijske situacije. Matoroj ne ide u prilog to što Stefani iznosi, videli smo i sami kakve je greške imala u vezi. Stefani je ostala nedorečena, čuli smo da je Matora digla ruku na nju tokom trudnoće. Matora je itekako videla Stefanine reakcije i ponašanje dok je bila sa Munjom u ljubavnom odnosu, razbijala je ovde i šta je sve radila, tako da je Matora znala sa kim ulazi u odnos, izmanipulisala je nju zarad lične dobiti i zarad priče. Ako već patiš za nekim, ne ločeš, nego patiš na dostojanstven način - rekao je Uroš Stanić.

- Jesam deo priče, ali ne bih htela da se mešam, mislim da nisam adresa Stefani da meni zamera bilo šta. S vrata se meni obratila, mislim da je trebala Munji, ja sam suvišna u tom odnosu - rekla je Dragana.

- Ti si rekla da svoj odnos sa Matorom nećeš prekidati - pitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje", a radilo se o rođendanu Nenada Marinkovića Gastoza.

- Anđelu, niko nije pozdravio u čestitkama - rekao je Milan Milošević.

- Boškić je rekao da misli da nisam srećan, vidi da ovde da penim. Ja bez ove devojke ne mogu ovde da bitišem. Ja se unapred izvinjavam njenim roditeljima i svim mojima, ja ne mogu više da se suzdržavam. Verovatno će biti j*bavanje majke i svega, oan da se promeni neće, ja ne mogu. Do kraja ćemo da budemo zajedno. Pošto smo se opet pomirili, drago mi je zbog toga - govorio je Gastoz.

- Jedva sam čekao da se pomirim sa njom. To su moje emocije, j*bem ti veze, j*baću sam sebe u usta. Uhvatiću je za ruku da se iskuliramo, da pijemo koktele, da se iskuliramo. Što se tiče čestitki i pokloni to ću tek. Čestitke nismo čitali, pročitao sam dve. Znam da je Boškić rekao da me ne vidi srećnog. J*bi ga Boškić, ima mogućnost da vidiš sve, nije lako ali je jako. Ja bez ove devojke ne mogu i to je suština, kako oni vide. Ne mogu više da se pretvaram, sve ću da joj kažem, ali do kraja ostajemo zajedno. Imamo odvratne karaktere ona i ja, ne možemo iz kože, ali može it tela glas - rekao je Gastoz.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić kako bi progovorila o detaljima sa Gastozovog rođendana.

- Ja se osećam kao najveća debilka koja je njega ispoštovala, uradila sve što želi - rekla je Anđela.

- Uradila je nešto što nisam ni tražio - rekao je Gastoz.

- Ljude koje gotivim njima ću uvek da dam nešto, a one koje ne, neće dobiti ništa - rekla je Anđela.

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko rođendana Nenada Marinkovića Gastoza, na kojem su takmičari "Elite" pljuvali Anđeli Đuričić jer je sklanjala piće da oni imaju što više.

- Trebalo je da ona bude najvesela osoba. Videla sam njen izraz lica kad je delio piva, nisam mogla da pročitam šta mu je rekla, ali je zamerala. Ako te je zadužio za jednu stvar dalje nisi ni trebala da se mešaš šta će on sa tim da radi, a ne da mu zameraš i uništavaš mu rođendan. Ja sam rekla Mileni da mi je čudno da je Anđela dobra sa njom, a da je tako reagovala. Videla sam da mu je zamerala, ali nisam videla šta mu je pričala - govorila je Mimas.

- Meni je žao što sam ispala najgora.

- Pište ti j*ja za polusvet. Anđela, znamo da nisi stipsa, samo nemoj da pričaš šta ja da radim. Treba da piješ vino, veseliš se i skloniš mi to. Pusti Mimu, molim te - pričao je Gastoz.

Gastoz je otkrio kako je gledao na iznenađenje posle Anđelinog zadatka.

- Pretpostavio sam jer su mi dali pivo u utorak da mi zamažu oči, pa kao da je nadj*bala učitelja, sve sam nekako povezivao. Mislio sam da je u početku poklon za Anu i Kordu i onda se desilo nešto sa nama, čekala nas je divna večera, obećali smo jedno drugom nešto, ja ostajem pri tome - rekao je Gastoz.

- Džabe sve, posr*la sam se po tome i uništila sam mu dan - rekla je Anđela.

- Veza ti je blam, rođendan ti je blam, učešće ti je blam - rekao je Uroš Stanić.

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" razgovarao je sa Aneli Ahmić oko haosa koji je nastao kad je za 8. mart stigao poklon za Sandru Obradović od oca Luke Vujovića.

- Šta te je više zabolelo vrednost tih poklona, to što ti nisi dobila ili ljubomora? - pitao je Milan Milošević.

- Nije poenta da li su skuplji ili ne. Meni je draže što sam nokte dobila od Lukine mame, nego bilo šta. Meni bi bilo isto i da je poslao buket ruža. Meni je to nepoštovanje mene, a Luka se u tom trenutku smeje. Trebao je da kaže da to nije bilo u redu - pričala je Aneli.

- Ti kad si dobila parfem po 100 puta si ponovila "Hvala Lukinoj mami". Dopuštaš da ti vređaju oca. Nemaš poštovanja prema meni, ni prema roditeljima - umešala se Sandra.

- Mene osećaj nikad ne vara, ja sam prošle godine za sve pogodila. Ovaj osećaj mene opet ne vara, biće zajedno i napolju - govorila je Ahmićeva.

Milan Milošević, voditelj "Pretresa nedelje", podigao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi dao svoj sud o Sandri Obradović i Luki Vujoviću.

- Meni je opravdano što je Lukin tata poslao Sandri poklone jer vidi ono što i većina nas, a to je da Luka ima simpatije i dalje prema Sandri. Sa Aneli se sprda trenutno, jedino prema kome ima emocije je Sandra. Ovo što njegov tata šalje poklone, to je da Sandri pošalje signal da ne pravi haos, Aneli mu se ne sviđa kao devojka za njegovog sina - rekao je Bebica.

- Ti si baš onako merna jedinica za poverenje - rekla je Sandra.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić osamili su se u spavaćoj sobi kako bi razgledali poklone koji su mu stigli danas za rođendan.

On je odlučio da sve što mu se ne dopada proda cimerima, a Anđela je zbog lošeg iskustva odlučila da ne učestvuje u tome.

- Prodaćemo. Sutra ću da izbacim tezgu - rekao je Gastoz.

U emsiji "Pretres nedelje" komentarisao se odnos Luke Vujovića sa Aneli Ahmić i Sandrom Obradović. Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Primetila sam da je njegov otac primetio pažnju na detalje. Poslao je sve, on prati Sandru. Očevi to gledaju drugačije. Mislim da podržava Sandru kao pojedinca. Verovatno misli da je ozbiljna žena i da je ona za Luku. Mislim daje ozbiljna žena, nije pristupačna i ne može da joj priđe svako - komentarisala Milena.

- Sam je rekao da mu se ne obraćam. Nikad neću da ga uvredim. Ja na ovo stavljam tačku - poručila je Aneli.

Na trećem mestu kao najnezadovoljnija žena za Osmi mart našla se Ena Čolić, te je Sanja Grujić dobila reč.

- Ja ne mogu da sudim o tome, jer sam ja već duže vreme u Odabranima, pa ne pratim. Pretpostavljam da je imala neko stvarno nezadovoljstvo, gledaoci su verovatno procenili da nije bila srećna i zadovoljna - rekla je Sanja.

- Ena je već duže vreme nezadovoljna. Meni je Ena prišla i rekla da joj je Peja uništio Osmi mart zbog aljkavog ponašanja i zaboravljanja escajga, kasnije je i plakala - rekao je Uroš.

Drugo mesto, na anketi najnezadovoljnije žene za Osmi mart, našla se Anđela Đuričić.

- Ja ne mogu to da kažem, mi nismo tada ni pričali, ja sam bila stvarno iznenađena, iako sam bila na zadatku, pa sam bila dosta hladna, ne znam ni da li sam mu: "hvala", rekla - rekla je Anđela.

Kada je pročitao treće i drugo mesto, Milan je otkrio učesnicima da je se na prvom mestu, kao najnezadovoljnija žena za praznik žena, našla Aneli Ahmić.

- I mene bi zabolelo ovo što se desilo sa poklonima za Sandru. Videla sam njeno nezadovoljstvo, ali mislim da bi svaka žena tako odreagovala, baš je povredilo to, razumem to njeno nezadovoljstvo - rekla je Aleksandra.

U emsiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za muškarce koji su se najmanje potrudili oko žena za 8. mart.

Treće mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

- Jeste najgori. Ja sam želela da ga navedem, ali zbog sukoba i stvari koje je počeo pokvareno da radi nisam htela da ga spomenem. On treba da se nalazi na anketi jer sve smišljeno radi sa svakom ženom, pa i sa mnom. Našao je drugu, treću, a videćmo ko će biti šesta. Treba da se nalazi na tom mestu - rekla je Sofija.

Drugo mesto zauzeo je Jovan Pejić Peja.

- Ubeđivala sam ga da nema šanse da je on tu, očekivala sam Ivana i Munju. Ja se ne slažem. Peja je generalno nezainteresovan za sve, ali njegova partnerka je vrlo zadovoljna jer da nisam ne bih ostajala u ovom odnosu - rekla je Ena.

Prvo mesto zauzeo je Ivan Marinković.

