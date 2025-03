Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Jovana Ilića - Joce novinara bila je Anja Todorović i ujak Stefani Grujić, Miloš.

Anja, tvoja dobra drugarica je bila sa Gastozom. Da li možeš više da nam otkriješ?

- To je bila priča sa aftera. Bili su zajedno na jedno veče. Verovatno je sve bilo kako treba, čim se pohvalila da je bila sa njim. To je bilo pre godinu, dve. Ja ga poznajem iz grada. Znamo se na ''ćao, ćao''. Bili smo zajedno na jednom rođendanu pre par godina. Desi se ponekad da smo u zajedničkom društvu. Ja ne idem na te aftere, već na proslavama.

Kako ti se čini Gastoz?

- Duhovit je i stalno je raspoložen.

Da li si ispratio Gastozov rođendan, Uroše?

- Anđela je želela da sloni sa strane piće da bi imali, ali smatram da nije trebalo da sakriva to od njega. Njeno ponašanje nije baš na mestu. To su ipak njegovi pokloni, on treba da s njima radi šta želi. Mislim da Anđela želi da se istakne pored Gastoza, to je njen cilj. Na stranu sve, ali muškarac mora duplo više da radi na odnosu sa ženom, kako bi taj odnos bio funkcionalan.

Anja je potom prokomentarisala vezu Anđele i Gastoza.

- Meni deluje da Anđela vuče tu vezu. Nespojivi su. Ne mogu da ih povežem. Nije mi to-to. Nikako mi ne idu zajedno. Oni su dva sveta različita. Mislim da se konstantno takmiče. Ona je ta koja daje sve od sebe da dokaže kako se trudi oko tog odnosa, ali je problem jer to ne ide u dobrom pravcu. Svaki dan je haos. Taj odnos neće opstati. Nema ništa od toga. Ne vidim budućnost i da mogu da oforme porodicu.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.