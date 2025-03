Dao svoj sud!

U emisiju ''Pitam za druga'' se video-ukljućenjem u emisiju obratio Sloba Josipović, koji je istako da je pre samog početka ''Elite 8'' otkrio Danijelu Dujkoviću Munjezu da je njegova bivša devojka Stefani Grujić trudna, ali on u to nije verovao.

- Ona je bila iskrena, a on nije. On je igrao rijaliti. Kad je on diskvalifikovan, sve vreme se oglašavao i tražio je da uradi test za trudnoću ona. Nakon što je ona izašla, više to nije potencirao. Odjednom je sve to zaboravio. Ja sam čuo od par učesnika koji su bili bliski sa njom, te sam njemu pisao i rekao mu da je i Žana rekla u emisiji ''Narod pita'' to, a on je rekao:''Ne, to nema veze s vezom''. Njemu je sve rijaliti. On je jedino bio u Lejdi zaljubljen. Ja mislim da će se verovatno pomiriti, jer ona je zaslepljena njegovom pojavom. Gaji emocije prema njemu. Ona njemu ne može da odoli. Ponovo će se uplesti u njegovu mrežu. Ako se pomire, to neće opstati, od toga nema ništa - istakao je Sloba.

Autor: S.Z.