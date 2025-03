GASTOZ MOŽE DA ODAHNE?! Stanislav novom objavom uzburkao mreže, odustao od Anđele: ZATO IM SMETAM... (VIDEO)

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz svojevremeno su se svađali u "Eliti" oko bivšeg učesnika Stanislava Krofaka, koji joj se javno udvarao i slao ruže na poklon, međutim, izgleda da je odustao od lepotice iz Đenovića.

Podsetimo, Stanislav je svojevremeno ostavio mogućnost da se on i Anđela spoje posle njenog izlaska iz rijalitija.

- Budemo videli šta će biti kada izađe, zavisi kako će se završiti sve... Ali, samo znak pažnje i podrška sa moje strane. Budemo videli šta će biti između nas - ostavio je prostor Krofak.

- Ja sam pričao o tome, kada sam video da su prekinuli, ja sam hteo malo da osolim. Poslao sam ruže i čokoladu, očekivao sam taj haos, nisam se puno iznenadio. Ja stojim iza toga da je najlepša, ali šta to znači?! Bio sam uveren u to da će baciti, ne mogu da kažem da sam iznenađen, sve vreme je spominjala: "Budemo videli", nije ona to slučajno govorila. Čemu spominjanje reči koje neko drugi govori, ako ne misliš o toj osobi - rekao je Krofak, a sada je, izgleda, odustao od Anđele.

Naime, on se prisno snimao u svom automobilu sa drugom devojkom - sve vreme mu je ruka bila u njenom međunožju dok je vozio, a video prati i poruka:

- Živim kako želim. Ne tražim odobrenje, ne prilagođavam se očekivanjima. Znam da sam drugačiji, i to mi je prednost, ne mana. Vidim da bi mnogi voleli ovako, ali nemaju hrabrosti. Zato im smetam. Neka im. Ja idem svojim putem, bez straha i bez kočnica. Samo oni koji su spremni rizikovati, mogu zaista živeti - poručio je Stanislav.

Autor: D. T.