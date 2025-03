Ova dešavanja sa žurke niste smeli da propustite!

Sinoć je u "Eliti" održana još jedna žurka, a za nezaboravan provod bili su zaduženi Bata Laki bend, Deni Boneštajn i naravno DJ Neba.

Na početku žurke Jovana Tomić Matora otkrila je Dragani Stojančević kakvu odluku je donela, a tiče se Danijela Dujkovića Munjeza.

- Ja neću da idem na radio, boli me ku*ac da idem na radio kod nekoga ko mi vređa roditelje...Kada bude radio, treniraću - rekla je Matora.

U toku žurke Danijel Dujković Munjez je otišao do Stefani Grujić kako bi proverio da li joj je potrebno nešto.

Deni Boneštajn je za Gastoza i njegovu devojku Anđelu Đuričić zapevao pesmu "Ljepša od noći", a Gastoz je popeo Anđelu na binu, te je tako grlio i ljubio.

Sofija Janićijević, Sandra Obradović i Milena Kačevenda posetili su Rajski vrt, da bi proverili da li su uspele u svom zadatku, a to je da provociraju Boru Terzića Terzu i Luku Vujovića.

One su uspešno prošle zadatak, a onda tražile novi. Naime, Sandra i Milena su trebale da se posvađaju usred kazina, kako bi pokrenule nove napade cimera.

Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez posetili su Rajski vrt. Tom prilikom, odmah na početku razgovarali su o Stefani Grujić, a Munjez je priznao koliko mu je puno srce što se ona uselila u Belu kuću.

- Plačem od sreće. Sećam se momenta kada sam sa roditeljima bio u 'Šiša baru', sve je onako kako sam želeo. Stefani mi je donela ćebence, jedva čekam da ga upoznam, da gledamo utakmice zajedno. Mnogo mi je drago što je ona ovde. Ponosan sam, srećan sam - rekao je Munjez, a onda su tražili zadatak:

- Želeli smo kod Sandre da stavimo ispod jastuka: 'Pričaćemo napolju, Luka.' Kod Peje: 'Pričaćemo napolju, Mrvica. To će sigurno da napravi haos, Ena i Sandra ili Aneli će sigurno burno da reaguju - rekao je Munja.

Mateja Matijević seo je na krevet kod Sofi Tkačenko, te su sve vreme ćaskali i nisu se odvajali, kao i prethodnih nekoliko nedelja.

Luka Vujović i Jovan Pejić Peja posetili su Rajski vrt, da bi sebi obezbedili još malo pića za žurku.

- Drvo, napadaju me žene, ali one meni nisu bitne. Bitna mi je Aneli, napada me bez razloga... Ne znam da li je to zbog prošlih veza. Peja i ja smo odlučili da utičemo na Aneli i Enu da malo smire strasti. Imamo predlog za zadatak, a to je da ako pustimo Bakijevu pesmu, da Peja prokomentariše da je loša. Druga stvar je da ga on navede na negativnoj anketi, da kaže kako je Ena bila u pravu da ga odvlači od nje - rekao je Luka.

Nenad Marinković Gastoz stajao je sa Džordi i sve vreme se veselio, a Anđela Đuričić se u jednom momentu vratila u Belu kuću. Kako je Anđela izašla iz kazina, Gastoz je nastavio da se veseli, a u jednom momentu je čak i nazdravio sa Sofijom Janićijević i smejao se sa njom, a kako će na ovo Anđela reagovati, ostaje nam da ispratimo.

Sledeći učesnici koji su posetili Rajski vrt, bili su Mateja Matijević i Sofi Tkačenko. Oni su govorili o svojim osećanjima, a želja im je bila da dobiju tekst pesme kako bi mogli da vežbaju za neku narednu "Elitoviziju".

Tokom žurke Matora je završila u suzama zbog numere koju je izveo Bata Laki bend, a Dragana joj je pružila utehu.

U jednom momentu došlo je do nesuglasica između Milene Kačavende i Sandre Obradović, što je šokiralo ostale ukućane. Njih dve su ušle u sukob, jer su pale zadatak prethodne nedelje, a takmičari koji su ih gledali nisu mogli ni da naslute da je i ovo novi zadatak.

Bora Terzić Terza slomio se na komade tokom žurke, te je tako plakao kao kiša dok je slušao stihove ove pesme, a svi se pitaju kome ih je posvetio - Milici Veličković ili Sofiji Janićijević?!

Jelena Nedeljković Mrvica i Stefani Grujić posetile su Rajsi vrt, i tako razgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Vratila mi je prsten, čuvaću ga. Moj je na ruci, kada mi se ugase emocije, bacicu ga - rekla je Stefani.

Munja je u jednom trenutku upao u Rajski vrt, i tom prilikom Stefani uputio komplimente.

- Stefani mi je jako bitna, šta god da mi kaže, neću joj zameri. Sve mi se svodi na to da joj bude lepo - rekao je Munja.

Sukob između Milene Kačevende i Sandre Obradović je u jednom momentu dostigao vrhunac, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

Kako je izbio haos između Milene Kačavende i Sandre Obradović, koje su tražile zadatak da odglume svađu, Jovana Tomić Matora umešala se u sukob, što joj je Dragana Stojančević zamerila.

Jovana Tomić Matora stajala je kod šanka nakon haosa sa Milenom Kačavendom, te joj je tom prilikom Dragana Stojančević prebacila ponašanje Luke Vujovića, zbog čega je ona odlučila da joj udovolji i otpiše ga.

Marko Đedović doleteo je do Milene Kačavende i Sandre Obradović kako bi ih izmirio.

Nakon haosa koji su izazvale Milena Kačevenda, Sofija Janićijević i Sandra Obradović, posetile su Rajski vrt, tom prilikom razgovarale su sa Drvetom mudnosti. Janićijevićeva je tražila novi zadatak, kako bi probudila Terzina osećanja.

- Drvence, imam nešto da ti kažem, pao mi je na pamet jedan dobar zadatak... Pošto me je izneverio i povredio Terza, ja želim da predložim da glumim žrvu cele nedelje. Plačem, tužna sam. Gde god da je Terza, ne meštam se, a njih dve ga napadaju - rekla je Sofija.

Munja se tokom žurke osamio u hotelu i prolio reku suza zbog ćebenceta koje je Stefani unela u "Elitu", a pripada njihovom sinu Konstantinu.

Nakon što je isplakao reku suza, Danijel Dujković Munjez osamio se sa Stefani Grujić, tom prilikom opet je dao sve od sebe da je priseti koliko mu znači.

- Preponosan sam što si majka mog deteta. Ti si meni prešla preko mnogo toga. Prešao sam i ja tebi, čak i preko prevare. Najlepša si, šta god da obučeš - rekao je Munjez.

Gastoz i Anđela tokom žurke posertili su Belu kuću, a on je počeo da pravi performans, koji je nasmejao sve oko njega.

Matea Stanković i Stefan Korda ušli su u žestok verbalni klinč, te je tom prilikom obezbeđenje držalo sve pod kontrolom, kako ne bi sukob eskalirao.

Aneli Ahmić posetila je Rajski vrt u društvu Borislava Terzića Terze, kako bi se požalila na Lukino ponašanje.

Borislav Terzić Terza sve vreme je plesao sa Teodorom Delić, dok je Nenad Macanović Bebica stajao za rulet stolom. Tom prilikom, njih dvoje su pored vrelog plesa, krenuli su sa sve vrelijim plesom, a u jednom momentu Terza je privukao k sebi i poljubio je u usta.

Stefani Grujić večerala je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, te su se u jednom trenutku obratili malom Kosti.

- Ljubi te tata, plakao sam zbog tebe, ali to je sve emocija - rekao je Munjez.

Luka Vujović ponudio je doručak Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu, a ona se izbrecala i ušla je u žestok verbalni sukob sa Vujovićem.

- Šta se meni obraća, neka se obraća svojoj devojci, to što si pijan svakog utorka i praviš probleme...Sutra ćeš da mi se izvinjavaš...Meni se ne obraćaj! Ja imam dečka i ne zanima te me vi u ovoj kući, on mi je jedino bitan, boli me ona stvar za sve vas - rekla je Anđela.

Sukob Anđele i Luke se nastavio, a ona je dovela svog dečka Nenada Marinkovića Gastoza do tačke pucanja, te je podivljao i počeo da lomi sve oko sebe.

Nakon žurke Borislav Terzić Terza sreo se u garderoberu sa Milenom Kačevendom i Sandrom Obradović, tom prilikom iskoristio je momenat da se osvrne na svađu njih dve.

- Us*ala si se, pi*durino. Dočekao sam i to, je l' te nije blam? Kakve ste vi bednice, ološi - rekao je Terza.

Iako je napravila karambol, Anđela Đuričić nastavila je da provocira i vređa Luku Vujovića.

- Ti si pi*ka zatvorska, ti si samo za zatvor - urlala je Anđela.

- Sramoto jedna od žene...Hrana ti se daje, ti vređaš i govoriš mi da sam pi*ka i zatvorenik, uvredio te nisam, sramoto jedna - rekao je Luka.

Milena Kačavenda izašla je sa obezbeđenjem i Nenadom Marinkovićem Gastozom, kako bi ga smirila.

Luka Vujović, nakon što se smirio, prišao je Nenadu Marinkoviću Gastozu, te mu se tom prilikom izvinio, ukoliko je nešto on zgrešio.

- Brate izvini, evo proći će ovaj dan, ako sam nešto loše uradio, izvini - rekao je Luka.

Nakon haosa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, Bela kuća je cela na nogama. Aneli Ahmić bila je jedan od aktera svađe, a tom prilikom došlo je do konflikta između nje i Uroša Stanića.

Rat na više frontova u kući se nastavlja, a u naredni žestok sukob upali Luka Vujović i Sandra Obradović.

- Neću da neko preko mene ovde pravi žrtvu od sebe, pun mi te ku*ac - rekla je Sandra.

- Šta ti radim - rekao je Luka.

- Pun mi te je ku*ac, tebe i tvojih je*endisanja ovde. Skloni se neću da te vidim - rekla je Sandra.

