PRIZNALA DA JE I DALJE VOLI: Stefani progovorila o Matoroj i Dragani, otkrila zbog čega neće skinuti prsten (VIDEO)

Rešila je tako!

Prva gošća u današnjoj radio emisiji bila je Stefani Grujić. Ona je komentarisala prve utiske u Eliti od kako je ušla:

- Promenila sam mišljenje o dosta ljudi, a najviše sam promenila mišljenje o Eni, dok sam gledala spolja njeno ponašanje mi je bilo užasno, a ovde je totalno drugačija - rekla je Stefani pa je otkrila kako gleda na odnos Matore i Dragane. Moram da kažem da meni Dragana nije prepreka, meni je ispod časti to što je meni ona uradila. Hvala mom drugu Đedoviću, sa kojim ja pričam konstantno. - rekla je Stefani pa se osvrnula na vraćanje prstena:

- Meni ništa nije jasno, Matora je kontradiktorna, kose joj se reči sa delima, bila sam verena i to je to. Meni deluje kao da ona meni nikada nije ni volela, ali mi nije jasno što je toliko sa mnom bila u odnosu. Ja sada imam pravo da mislim šta hoću, gledala sam njeno ponašanje sve vreme, ne bi me čudlo da me je stalno varala.

- Kako komentarišeš sve što se dešavalo između vas? Da li si očekivala da će ovakav biti kraj? - upitali su Terza i Munja.

- Ovde je sve počelo, ovde će se i sve završiti, a što se tiče mog prstena, ja ga neću skidati sa ruke. Kod mene postoji emocija, i to je nemoguce iszbrisati - rekla je Stefani.

Autor: N.B.