Ne želi da trpi ponižavanje: Luka otkrio kako je došlo do sukoba sa Anđelom, pa priznao da li želi da bude sa Aneli (VIDEO)

Definitvino kraj!

Naredni gost radio emisije bio je Luka Vujović koji je komentarisao dešavalja od prošle noći.

- Što se tiče Dragane ona je folirant, pravi spletke i priče, sutra će sama biti svesna svojih stvari. Sa Matorom sam dobar, i ona mi je super, a tokom svađe Sandre i Kačavende ja sam ispao kriv jer sam podržao Matoru koja je išla da smiri Kačavendu. Ona je ušla da pravi spletke neke, sa druge strane Sandra i ja smo imali sukob, obavili smo razgovor, bilo je i normalnih stvari, a bilo je i onih žestokih. Ja sam Sandri rekao da mi nije posvetila pažnju koliko sam ja njoj, a Aneli to jeste, a ona je nakon toga pozdravljala Janjuša. Kačavenda i Sofija se nisu mešale u naš sukob, a Matea jeste, ona me je polila kafom.- rekao je Luka pa je MAtea ušla u radio:

- Ti si provocirao sve vreme i pokušavao si na sve načine da me poniziš - rekla je Matea.

- Što se tiče Anđele i Gastoza, ja sam ponudion njih da jedu, Anđela je mene napala da sam ja nebitan, mene je zanimalo što me omalovažava, ona je mene vređala sve vreme, a onda je prekipelo i Gastozu i meni i to je to, kraj svega - rekao je Luka pa se osvrnuo na Aneli:

- Moje emocije prema Aneli su takve da ne bih voleo da je vidim nekoliko dana. - rekao je Luka.

- On je sve vreme pričao o emocijama,a sada se vidi kako se ponaša, koketira sa Sandrom sve vreme - rekla je Aneli.

Autor: N.B.