Zakuni se da mi nisi rekao da me voliš: Sandra raskrinkala Luku, otkrila detalje njihovog razgovora pa pozdravila njegovog OCA (VIDEO)

Naredni gost radio emisije bila je Sandra Obradović koja je otkrila u kakvom su odnosu ona i Kačavenda:

- U svakom prijateljstvu ima sukoba i to je to - rekla je Sandra.

Ona se nakon toga osvrnula na razgovor sa Lukom Vujovićem:

- On je moja svera interseovanja, ja sam njemu obećala da ću da mu se usreavam do kraja rijalitija. On je meni sinoć pričao da me voli, pričao je da mu nedostajem, a najdraže mi je što je gledao što sam ležala u onome što mi je njegov tata kupio, uzeo mi je ćebe- rekla je Sandra pa je Luka došao:

- Zvala si me u krevet, ćebe je bilo u korpi iz koje sam ja uzeo jer mi je bilo hladno - rekao je Luka.

- Njegov tata podržava mene, a ne nas - rekla je Sandra.

- Ona mene vređa, a priča da je volim - rekao je Luka.

- Zakuni se da me ne voliš, ne smeš, idi mi operi stvari bolje bi ti bilo- rekla je Sandra.

Autor: N.B.