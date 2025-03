IMAO ŠTA DA KAŽE: Mića otkrio šta sve takmičari rade za kadar, posebno se osvrnuo na jednu grupu (VIDEO)

Nerealno!

Lepi Mića je naredni gost u Amneziji. On je komentarisao ponašanje takmičara Elite.

- Terza je bio jako prisan sa Aneli, ono sa Gastozom nije bilo prisno, to je bilo zezanje, on se veselio za sebe, a ona za sebe. Ja nisam video to za Terzu i Teodoru, i čuo sam to za MAtoru i Draganu ali nisam video. Video sam Luku i Sandru pričale su neobavezno, a Luka više nije dečko on se pogubio - rekao je Mića.

U jednom momentu je MIća otkrio šta su devojke radile zbog zadatka pa je Sofija uletela u radio da se opravda.

- Sofija ovo radi zbog Sandre, kao zadatak, to nije zadatak a Luka je budala, to je strašno, ovo je postalo smešno. Vređali ste se kao nikada do sada - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.