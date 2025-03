Ovo je uradila zbog drugarice: Anđela otkrila koju žrtvu je pretrpela, pa je Aneli priznala šta je poklonila dečku (VIDEO)

Imale iskustva!

Voditelj Darko Tanasijević je ušao u Belu kuću, te je otkrio takmičarima šta će danas raditi.

Naime, Darko je postavio pitanje Anđeli Đuričić:

Koja je to najveća žrtva koju si podnela zbog neke osobe, a da ta osoba to nikada nije saznala?

- Bilo je u porodičnim odnosima, ali o tome ne bih pričala, bilo je i u prijateljskim odnosima, ali iskreno ne bih o tome - rekla je ANđela.

- Da li si se sinoć žrtvovala za svog dečka kada si videla kako igra sa Aneli ? - upitao je Darko.

- To su mi više neke neprijajatne situacije - rekla je Anđela.

Nakon Anđele na pitanje je odgovorila Milosava:

- Moj bivši muž, on je bio na Kosovu, tokom svega što mu se dešavalo jer je bio policajac. Ja sam imala neku vezu, bila sam bolesna, dabi ga vratila nazad, a on to nikada nije sazunao - rekla je Milosava.

- Sada sam se setila, u mom gradu mog oca svi znaju, moj otac je poštovan čovek bez obzira što ja nisam normalna. Moja drugarica je došla u naš grad, porodila se i imala je neki problem, moj otac je reagovao ja sam ga zamolila i oni su joj pomogli - rekal je Anđela.

Naredna je bila Aneli Ahmić:

- Kod mene je bilo situacija, ali to nije žrtva to je gest, ja za moju sestru, ona za mene. Bila je situacija, imala sam momka, mi smo imali prvi susert, on je došao po mene sa atuom kojem je bila razbijena cela leva strana, te je on meni rekao da ja vozi, i ja sam sela da vozim, a on je držao vrata da ne ispadenmo. Ja sam saznala da to nije njegov auto, već auto svog druga. Tada se desilo da je meni brat dao neke pare a ja sam vozila mercedesa tada. Ja sam tada kupila neki auto i dao sam tom dečku, i to je to - rekla je Aneli.

Autor: N.B.