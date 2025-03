Progovorio o Goci Tržan: Ivan Marinković otkio šta je uradio za bivšu ženu, ticalo se njihovog braka i NOVCA (VIDEO)

Dao sve od sebe!

Naredni koji je progovorio o svojoj žrtvi bio je Ivan Marinković:

- Ja kada sam upoznao Gocu ona i ja smo počeli da živimo zajedno posle dva dana. Ona je imala neku ušteđevinu veliku cifru, ali je ona to pozajmila bivšem momku, nekom menadžeru, ona je bila jako utučena zbog toga što ne može da naplati pare, ona je meni rekla to, a on je nju lerao sve vreme. Ja sam tada angažovao neke svoje drugare, i naplatio sam jedan deo, a onda sam od nekih svojih para dodao za drugi deo. Takođe mi smo onda kada je ona zatrudnela, mi smo tada jurili da kupimo stan, te smo nekom liku platili da nam reši to. Nama je taj lik trebao da vrati par hiljada evra koje naravno nije vratio, i ja sam tada uzeo pare od svog gazde, i nakon toga sam ih odrađivao svojim poslom, ja sam se dosta žrtvovao zbog žena - rekao je Ivan.

- Što se mene tiče ja sam podneo žrtvu zbog devojke, dobio sam keca u školi zbog nje, da je iznenadim, a na kraju ništa nije bilo. Takođe sam pomagao drugu za neki problme koji je imao, desilo se da je ostetio neki kvad i to je to - rekao je Peja.

- Odricala sam se svojih osećanja zbog drugih i to je to - rekla je Stefani.

- Bio sam pozvan na jednu svadbu kod jedne devojke i sada njenog muža koje mnogo volim. Bio sam na svadbi i kod sina, ja sam se tada uzjamio kod jedne drugarice kako bih ispao džek i dao sve od sebe da bude dobro - rekao je Gastou.

Autor: N.B.