Šok!

Večeras, u jednom restoranu u prestonici, bivši učesnik "Elite 7" Marko Janjušević Janjuš slavi svoj 40. rođendan, na kom je okupio svoje prijatelje, ali i dosta bivših cimera, s kojima je delio prostor Bele kuće tokom svih sezona u kojima je učestvovao.

Na rođendanu se našla i Milica Veličković, koja se pre dva meseca porodila, a sve je njen dolazak začudio, s obzirom na to da se dosta pričalo i šuškalo o odnosu Janjuša i Milice Veličković. Kako su isticali, nikada ništa više od drugarstva nije bilo među njima, već da je ona bila sa njegovim prijateljem, dok mnogi sumnjaju u to, s obzirom na to da su se u nekoliko navrata odali.

Naime, na njenom instagram profilu osvanula je fotografija zbog koje bi, da je sada vidi, Bora Terzić Terza "počupao svu kosu s glave". Milica je objavila fotografiju sa Stanislavom Krofakom, a oboje su pozirali nasmejani, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić