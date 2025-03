Daje sve od sebe!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Anđelu Đuričić.

- Da li si zbog žurke sinoć i ponašanja Aneli na bini, uplašila da će se umešati i u tvoju vezu? - glasilo je pitanje.

- Ne, iskrena da budem... Ne može neko da se umeša u našu vezu, ako mi ne dopustimo. Bilo mi je neprijatno zbog njenog ponašanja, ali nije je on doveo na binu. Smatram da to ne može da se desi. Ako je htela da tera inat Luki, mogla je sa Terzom kao što je i radila celu noć. Jeste flerotvanje to njeno igranje, ali neka to radi sa ostalim muškarcima. Smatram da nije ispala fer - rekla je Anđela.

- Neka sam se umešala u odnos, neka ispadne tako... Slažem se sa njihovim mišljenjima, nabijala sam se Gastozu na onu stvar - rekla je Aneli.

- To je njena standardna priča utorkom, sada je samo promenila malo. Mislim da je ona takva, jasno pokazuje da bez partnera ne funkcioniše. Sada je u fazonu, daj šta daš - rekla je Kačevenda.

- Video sam Anđelinu reakciju, zgrožena je bila. Dizala bi noge svima, ona je radodajka. Govorila je sinoć da ako želi, može da se umeša u taj odnos. Sinoć je provocirala Anđelu, dok je imala nervni slom zbog Gastoza. Poljuljano joj je prvo, a i drugo mesto. Na sve načine pokušava da im se umeša u vezu, sujetna je i pokvarena. Prošlu sezonu je kukala celu da joj se neko umešao u vezu, a sada ona radi iste stvari. Ove godine nema Janjuša da je psuje, sada je samo jedna krpetina, otirač. Dno dna od žene, jedna septička jama - rekao je Uroš.

- Mislim da skrećemo sa fokusa, jeste da Aneli ima to ponašanje, ali ovde je Gastoz kriv koji je to dozvolio. Iznova i iznova trpi iste stvari u vezi, tako da sada nek Anđela ćuti - rekao je Mateja.

- Sada nisi realan, nije je on zvao da ona igra tu. Nije on nju ni dirao ni pipkao - rekla je Anđela.

- Mislim da su to neke stvari, gde će Anđela sada da ćuti. Pravi se da ne vidi ništa - rekao je Mateja.

- Meni je žao što nisam kao vi, prodala telo i ples za času vina. I što nisam išla okolo da se trljam od druge muškarce - rekla je Anđela.

- Svi su plesali, nisam uradila ništa strašno. Ovo što oni pričaju su gluposti - rekla je Aneli.

Autor: K.K.