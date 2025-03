Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Marku Đedoviću.

- Da li misliš da je normalno da Gastoz, ako ima emocije prema devojci kako on kaže, uopšte pozdravi a kamoli razgovara sa osobama koje su tebe vređale - glasilo je pitanje.

- Ja ne znam kako nemaju potrebu da je*u mater onome ko je*e mater nekome koga vole...Ona je rekla sve i svašta s vrata Anđeli, on je uzeo Matoru za omiljenu. Ona je ušla s Terzom u najstrašnije vređanje, sa Marinkovićem je ušla u konflikt, znamo da Marinković i Gastoz nisu imali dobar odnos. On ne zamera Matoroj kako je mogla to da uradi, nego Anđeli kao: "što si to rekla?". On je Keti branio od Anđele, sve druge ljude brani od Anđele, a ne vidim da ona ima čudnu reakciju - rekao je Đedović.

- Ljudi bi ovde spustili loptu da ih ove kamere ne vide, bili bi opušteniji, pa se bore sada oko karaktera - rekao je Gastoz.

- Vidiš šta radiš, ti opet o rijalitiju, a ja o nagonima - rekao je Marko.

- Ne živim ja život da komšije kaže nešto jedan dan, drugi drugo, treći treće, pa tako mesecima...Probao sam da smirim tako što smo otišli u hotel, da joj dam do znanja da mi to ne odgovara i da će ovi teletabisi da koriste sve što iznesu protiv nje (Anđela) - rekao je Gastoz.

- Biće uvek jer se nije radilo, s njegove strane, na tim stvarima - rekla je Anđela.

- Mene jednom ko neko uvredi, ne može sa mnom da priča više - rekla je Sanja.

- Kada smo kod blamova, mene bi bio blam da ustajem ovde, a da mi je dečko rekao pre dve godine kako me p*ni 10 dana i ne može da me nap*ni, zbog toga što su prethodni, tako da eto - rekla je Anđela.

- Ako nastaviš ovako, završićeš kao Ksenija Pajčin - rekla je Sanja.

