Burna noć u Eliti: Anđela zbog Gastoza zapretila svim ženama, Matora provalila da emocije između Munje i Stefani NISU UGAŠENE

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita" održana još jedna emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljom Milanom Miloševićem.

Veče je otvorila Anđela Đuričić koja je odmah progovorila o plesu Aneli Ahmić i njenog dečka Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne može neko da se umeša u našu vezu, ako mi ne dopustimo. Bilo mi je neprijatno zbog njenog ponašanja, ali nije je on doveo na binu. Smatram da to ne može da se desi. Ako je htela da tera inat Luki, mogla je sa Terzom kao što je i radila celu noć. Jeste flerotvanje to njeno igranje, ali neka to radi sa ostalim muškarcima. Smatram da nije ispala fer - rekla je Anđela.

I sledeće pitanje bilo je za Anđelu, a publika je želela da zna zašto je imala potrebu na Gastovom rođendanu da određuje kako će on da deli piće.

- Shvatila sam šta sam uradila, htela sam da ispoštujem ono što je on rekao - rekla je Anđela.

- Da, odlepio sam. Ja sam mislio da provocira kao što smo rekli u ponedeljak, i dalje ne znam zašto je dala Branki i Urošu toliko pića. Baš smo bili na zadnji točak, sada ćemo da se stabilizujemo, potezi nam nisu bili normalni - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje voidtelj je postavio Stefani Grujić.

- Drago dete, koliko ti je teško da gledaš Matoru i Draganu, a ti promenila s*ksualnu orjentaciju zbog nje, još si se porodila pre mesec dana - glasilo je pitanje.

- Jako mi je teško. Mislim da će mi biti teško do kraja rijalitija, nadam se da će proći - rekla je Stefani.

- Ne mislim da je njoj uopšte teško. Kao što ona poznaje mene, tako znam i ja nju. Ne mislim da je provođenje vremena sa Munjom inat meni, nego da je to ona - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru, a onda je otkrila zašto su Stefani i ona na društvenim mrežama vezu predstavljale idealnom i gde je sad to nestalo.

- Ja sam rekla i pričala sam sa tim, od svih mojih veza, čak i one najduže, najviše mi je bilo sa njom podrške i svega, totalno drugačija veza i odnos. Toliko smo delili... - rekla je Matora.

- Ja primećujem kako u njihovim odgovorima, tako i u mnogim komentarima, da ljudi reaguju samo na poslednju informaciju koja im se da...Neke stvari se ne mogu zaboraviti i baciti u zapećak kao da se nisu desile. Krile su trudnoću od oca deteta, jako krupna stvar i jako ozbiljna, krile su trudnoću od Matorine porodice, sve se izdešavalo u jednom danu, cepanje majice, pa se dogodila Matoroj tragedija. Sve to jako čudno deluje sa ozbiljnom težinom, kao da nisu svesne težine...Matora se vrlo brzo prebacila na Draganu, znači da emocije nisu ni bile tu. Matoru može da povredi taj postupak, ali ne možeš tako brzo da prestaneš da voliš - rekao je Đedović.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Da li i dalje stojiš pri tome da treba da radiš DNK, i da li se potajno nadaš da nisi otac? - glasilo je pitanje.

- Kako je ušla i po njenom ponašanju ne sumnjam više. Donela mi je mir, unela mi je dve informacije koje su meni veoma važne. Ljudi mogu da me osuđuju što sam njenu trudnoću olako shvatio... Pričali smo o detaljima nekim, ona je posle mene bila sa Zolom, zbog toga sam sve to tako rekao - rekao je Munjez.

- Kada sam ušla ovde, dva tri dana smo pričali o bebi. Posle toga pričali smo o našem odnosu. Nisam ja ni u jednom trenutku rekla da sada imam lepo mišljenje o njemu, mislim da i dalje nema osećaj o detetu. Sakrila sam trudnoću, nisam sakrila dete. Rekla sam odmah da će on dete viđati, nisam želela da mi se piše o trudnoći - rekla je Stefani.

Tokom emisije došlo je do žestokog sukoba između Anđele i Gastoza i Marka i Sanje, pa su pale i teške reči.

- Kada smo kod blamova, mene bi bio blam da ustajem ovde, a da mi je dečko rekao pre dve godine kako me p*ni 10 dana i ne može da me nap*ni, zbog toga što su prethodni, tako da eto - rekla je Anđela.

- Ako nastaviš ovako, završićeš kao Ksenija Pajčin - rekla je Sanja.

Matora je u emisiji istakla da primećuje emocije između Stefani i Munje i da njihov odnos nije na dobroj relaciji samo zbog sina.

- Mislim da je Stefani dok je bila sa mnom imala emocije prema Munji, samo eto nisu se našli da pričaju. Verujem da nije njihov odnos samo zbog deteta, ima tu emocija. Što se tiče toga da sam ja branila, ne znam šta da kažem - rekla je Matora.

U nastavku došlo je do nove rasprave između Gastoza i Anđele zbog njegovog plesa sa Aneli.

- Šta bi uradio da ti devojka igra sa nekim muškarcem tebi iza leđa, kao ti sa Aneli što si igrao prljavi ples, koji niz uvreda bi dobila od tebe - glasilo je pitanje.

- Počeo bih od familije, pa sve do psa, šalim se...Ja sam čist u glavi što se tiče mojih emocija, znam ko je moja devojka i to je to, ne mogu da je zamenim. Ja sam slobodan lik, ja se tako ponašam unutra, ali i napolju - rekao je Gastoz.

- Što se tiče ovoga, ima to da dođe da cmokne svaku u glavu. Do sada nikada nije ni sa jednom ženom tako plesao, tako se prvi put dogodilo i poslednji. To ti je prvi i poslednji ples, upoznaćeš Anđelu koju do sada nisi upoznao - rekla je Anđela.

Marko Đedović dao je svoj sud o odnosu Munje i Stefani i zbog čega je njoj brže oprostio skrivanje trudnoće, nego Matoroj.

- Ljudi imaju utisak da svi koji traže opravdanje za bilo koji postupak koji su one napravile, nejavljanjem Munji da će da postane otac, kao i da svako ko traži drugačiji njihov odnos od ovoga, negde tako i misli kao po pitanju. Evo, ja želim jednu stvar. Ako pričamo i komentarišemo, moramo da krenemo iz aspekta osobe o kojoj se priča. Ko je aspekat?! On je neko od koga je sakrivena trudnoća i sada kada deli krivicu, on je deli između majke njegovog deteta i neke tamo devojke s kojom je ona bila, pa kojoj će pre da oprosti?! Sada sam pitao Mateju: "Da ti moja i tvoja mama urade istu stvar, kojoj bih pre oprostio?" - rekao je Marko.

Anđela je još jednom tokom noći poludela bog Gastoza i Aneli, pa svim devojkama poručila da se neće dobro provesti ako njenom dečku budu prilazile na žurki.

- Baš me briga, od sada ko priđe da ga pita nešto, kosa će leteti sa glave. Od mog dečka se nećete trljati - rekla je Anđela.

Naredno pitanje bilo je za Sanju Grujić, a kako je neko od gledalaca naveo šta je sve radila u prošlosti to je dovelo Marka do tačke pucanja, pa ja zaurlao na sve cimere iz Elite.

Za sam kraj emisije Milovan Minić progovorio je u haosu koji se desio nakonm žurke između Anđele i Gastoza i njega žestoko osudio.

- Da, rekao sam danas da je tvoje ponašanje bilo bruka i sramota. Trebao si da reaguješ na Luku, da zaustaviš to. Devojka nije bila kriva ni malo, trebao si da uzmeš svoju devojku za ruku i odvedeš u sobu - rekao je Milovan.

- Takva je situacija bila, ne želim da pričam o tome. Hvala Milovanu na svemu. Bile su sekunde, niko se tome nije nadao. Jesu ljudi sedeli sa strane, ali ko je mogao da očekuje. Hvala Milovanu što je prišao, opet kažem... Zadesilo se tako i drugi bi mi pomogli... Što se tiče Luke i tog sukoba, rekla sam mu više puta da mi je nebitan. Nisam mislila ništa loše, večerala sam sa svojim dečkom. Luka je dobacio, nije znao šta se desilo na žurci. Uvredilo me je to što si nas provocirao, to mi je bilo odvratno - rekla je Anđela.

Nakon emisije Gastoz je otišao da porazgovara sa Milovanom, kako bi mu ispirčao kako je izgledao njegov karambol sa Anđelom.

