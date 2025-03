Sve ću da odstranim ko bude uticao na našu vezu: Anđeli pukao film, najavila haos svakoj ženi koja priđe Gastozu! (VIDEO)

Donela nove odluke!

Anđela Đuričić u Rajksom vrtu razgovarala je sa Drvetom o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Nije mi se dopalo njegovo ponašanje na žurki, ima svoje ispade. Ja se trudim da prihvatim njegovo slobodno ponašenje i postavili smo neke stvari otkako smo ušli u vezu, a to je da ples sa nekom devojkom može da zaboravi. Ne mogu da kažem da to do sad nije ispoštovao, ovu žurku se to dogodilo. Ja nisam bila tu kad je bio taj prljavi ples, komentarisaću ako vidim večeras. Pustila sam da vidim šta se dešava. On kad je naručio pesmu za Aneli moram da budem realna da on svaku žurku naruči pesmu za nju i nije nešto što se prvi put dogodilo. Novitet mi je da se popela na binu, uzela mikrofon i počela da flertuje sa njim. Ja nisam glupa i ćorava. Vrlo sam bila trezna i znam šta sam gledala i oči ne mogu da me prevare. Ja sam mu rekla da mi to nije normalno sa njegove strane i rekla sam mu da nema plesa. Nije imao zadnju nameru, da jeste bio bi sa tim ženama. On da želi mogao bi da bude sa većinom. Zasmetalo mi je i ne daj Bože da mu se ponovi. Više neću da kasnim na žurke. Okej, napravio je grešku, zato me je i strah od klipova jer ne znam šta ću da vidim. Rekla sam da mora da me poštuje ako hoće da poštujem i ja njega. Svima odgovara sad da nam se kače. Moja veza je moja veza i neću da dozvolim da se kače i trte. Bilo ko ko bude pokušao da utiče sve ću da odstranim jer je on meni sve bitniji - govorila je Anđela.

- Misliš li da one to rade namerno ili konkretno Aneli? - pitao je Drvo.

- Ima on svog udela, ponašanje je katastrofalno i nema pravo to da radi. Desio se ispad, očitala sam mu lekciju i rekla da će mu to biti poslednje. Što se ove situacija tiče ona je pričala da je on najsujetniji, najveći neprijatelj, a sad mu je dobra i može da mu se njiše, pa sa prijateljem koji joj je psovao najsvetije, a onda ode kod Luke. Ne mislim da je namerno mislim da je to njena priroda kad popije. Utorkom se samo menjaju muškarci, a ovog utorka je bila priroda jer zadatka nije bilo. Voli sa svima da koketira nije bitno ko je samo da je muško - govorila je Anđela.

- Ako sam te dobro razumeo ti više zameraš ženama nego Nenadu? - pitalo je Drvo.

- Ne, to kad bi se ponovilo ne bi se dobro proveo niti bismo bili zajedno. On nije ispoštovao našu vezu. On nije ništa konkretno uradio, jer se ne bi dobro proveo, ali ja ne želim fizički kontakt sa bilo kojom ženom. Što se tiče žena svakoj odgovara da tu bude jer je Gastoz priča zanimljiva i one smatraju da je bitan. Ja neću da dozvolim prvo njemu takvo ponašanje, neće mu priči više nijedna devojka, niti će on imati pravo da priđe. Kako ide kraj opušteniji su svi, a ustvari gledaju da se uvale - dodala je ona.

Anđela je prokomentarisala i ulazak Stefani Grujić i njen odnos sa Jovanom Tomić Matorom i Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Stefani je ušla sa nekim stavom koji je već sutra pao u vodu. Ne deluje mi staloženo i mirno, stalno je napaeta i kao da ni sama ne zna šta želi. Nije mi trenutno adekvatna osoba kojoj mogu bilo šta da poverujem. Naravno da roditelji treba da imaju dobar odnos zbog deteta, samo smatram da su se previše teške reči izgovorile da bi za par sati bilo kao da se ništa nije desilo. Smatram da je to sa Stefanine strane samo inat Matoroj. Mislim da Stefani Matoru uopšte ne zanima i da taj drugi odnos ima u inat njoj. Što se tiče Matore ona da je imala ozbiljnu emociju ne bi mogla da uđe u odnos sa Draganom. One su za mene već u vezi. Mislim da Matora time što je htela razgovor sa Stefani je samo želela da spusti loptu. Verujem im za loše stvari jer je očigledno da je odnos bio loš. Mislim da se Matora plaši da Stefani ne iznese još neke stvari. Niko mi nije iskren u toj priči, svi mi muljaju. Sumnjivo mi je da Munja nije znao za dete, Stefani je rekla da je njemu Sloba javio - pričala je Đuričićeva.

- Još ću te za kraj pitati kad sagledaš celu situaciju ko je kriv što Munja nije znao da će postati otac? - pitalo je Drvo.

- Stefani, mogu još 10 puta da budem u sukobu sa Matorom - odgovorila je ona.

Autor: A. Nikolić