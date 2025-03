OPŠTI HAOS ZA STOLOM! Matora raskrinkala Luku, otkrila da je hteo da je umeša u svađu s Kačavendom, Milena ga urnisala (VIDEO)

Karambol!

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Otkud kod tebe Enin puder za koji se žalila da joj je neko ukrao, a ti si dao Aneli kao poklon - glasilo je pitanje.

- To je laž, Ivanija mi je prodala puder za Novu godinu - rekao je Luka.

- Meni je puder vraćen - rekla je Ena.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Pa baš čudno sve od bivših si uzela ribu, je l' to završni udarac za Janjuša - glasilo je pitanje.

- Nije završan udarac, nije mi riba, mi se družimo - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Matoru.

- Šta si se toliko branila da braniš Sandru od kume - glasilo je pitanje.

- Primila sam se, neću više. Stala bih za Sandru, smatram da ne trebam to da radim. Milena i ja smo u sukobu, nisam znala da je zadatak - rekla je Matora.

- Ja sam gledala od spolja, u pušionici je pričala da je Sandra privukla jako - rekla je Stefani.

- Ja sa njom i njenim životom se nisam bavila napolju, ona se izjasnila kakav stav ima prema meni. Da, bio je momenat da iskoristi priliku, ima ta jedna zamka. Ja neću odgovoriti ni na kakve fizičke kontakte, sa Sandrom je bila ishitrena reakcija - rekla je Kačavenda.

- Ja sam je izvela sa Sofijom napolje, ako nije bio zadatak, ona je meni rekla: "Sve si u pravu za Milenu Kačavendu što si rekla", ja sam ušla izrevoltirana i krenula na Milenu, znači to nije okej?! Kada me je pitala za Luku, ja nisam znala, ona me pita: "Gde si ti kada sam pocepala Luki majicu?", ne znači da ne bih odreagovala za Luku da sam bila tu - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Luku.

- Šta ti imaš da braniš Sandru ako voliš Aneli - glasilo je pitanje.

- Uvek bih je branio ovde, ja je nisam branio, niti sam prišao Mileni, niti išta. Samo sam prišao Matoroj i rekao joj da izađe i da pomeri Sandru - rekao je Luka.

- Rekao si ovako: "Je l' ti vidiš šta se radi? Sandra ti je drugarica, sada ćemo mi Kačavendu da sredimo", onda je Dragana rekla: "Ne ideš ti nigde", na sve to si krenuo da vređaš Draganu jer mi nije dala - rekla je Matora.

- Ti si ta devojčica koja se svađa samo sa ženama, uvlačiš sve u probleme - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić