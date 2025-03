On dva puta zine, tri puta slaže: Jelena raskrinkala Luku, ubeđena da ne zna sa kojom želi da bude (VIDEO)

Hit!

Aneli AHmić je videla snimak na kojem je Luka Vujović ljubomorisao Sandri zbog pominjenja Marka Janjuševića Janjuša:

- Eto sada se vidi, a meni se vraća film za Novu godinu kada je Janjuš bio ovde,gde su on i Sandra pričali, a Luka bio odmah kod mene, videi se da mu smeta to. Ja sam to jutro hteo sa da s pomirim sa njim, ali eto - rekla je Aneli.

- Što to nisi rekla, nisi fer - rekao je Luka.

- Ovaj čovek toliko laže, dva puta zine ti puta laže, on ne zna da ponovi ništa što kaže, jer sve laže. On hoće nama da dokaže da je Sandra zaljubljena u njega, a Aneli dokazuje da ga Sandra ne zanima. On je juče prao veš Sandi, a mene mili da sredim odnos sa Aneli. Čovek je ober seljačina - rekla je Jelena.

- On je u vezi samo zbog poklona, - rekla je Anđela.

- Mene ove žene razvaljuju. - rekao je Luka.

- Pitao sam ga ja koju bi oženio? - rekoa je Dača.

- Aneli ne bi jer je labilna, a za Sandru ne bi jer mu je uradila ono za JAnjuša - rekao je Daća.

- Spustiće Aneli loptu i sve će se srediti - rekao je LUka.

Autor: N.B.