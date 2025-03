Pao mi je kamen sa srca i breme sa leđa: Slavica Delić se oglasila za Pink.rs, svim silama stala uz Teodoru, pa žestoko oplela po Bebici

Slavica Delić dala je svoj sud o novonastalim turbulencijama u vezi njene ćerke i Nenada Macanovića Bebice!

Nakon kraha veze Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice zbog njenog prisnog plesa i poljubca sa cimerom Borislavom Terzićem Terzom. Za Pink.rs oglasila se Slavica Delić, majka Teodore. Ona je iznela svoj sud:

- Ona se kao prvo nije poljubila sa Terzom, on je krenuo da je poljubi, ona ga je odgurnula. Nenad je stajao kao kip, samo je gledao kako će da kocka. Teodora jeste malo više popila, jeste igrala sa Terzom, nije se tu desilo ništa specifično. Da budem iskrena, jedva sam čekala da se otkači od njega. Međutim, ja tačno znam Nenadov scenarijo, on će sada da je uhodi, da se gica, kako bi se oni pomirili - rekla je Slavica, pa nastavila:

- On je jedan običan folirant, koji će sada da je maltretira i muči. On njoj sada uliva osećaj krivice, nije se ona vatala ni imala se*s. Ona je svesna da nije kriva, ali mora da se pravda. Prazna priča je samo sa njegove strane, čim je mogao da je vređa da je sper*uša, da vređa njenu majku. Vukao je i tukao, kao i bivšu ženu. Krao je pare ocu. Jedva sam čekala da raskinu. Otac se odrekao njega, nakon što mu je ukrao pare. Teodora neće želeti njemu sada da prilazi, ali će on da cvili i da povraća. Nerviraće se kada ona stane da priča sa nekim. Ako se pomire ona će morati da prekine komunikaciju sa svima. Ljubomoran je na svaki njen korak, on je zlo na dve noge. Brani joj sve, mora samo da pilji u njega. Pao mi je kamen sa srca i breme sa leđa, samo kada bi ovako ostalo do daljnjeg - sa ovim Slavica završava priču.

Autor: K.K.