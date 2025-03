Bez dlake na jeziku!

Majka Luke Vujović izrevoltirana je jer njen bivši suprug brani Sandru Obradović. Podsetimo, za 8. mart je bivšoj partnerki svog sina poklonio skupocene darove, što je njegovog naslednika šokiralo, jer njega, kao ni njegovu sadašnju devojku Aneli Ahmić nije ni pomenuo.

Nakon toga je svoj postupak obrazložio i istakao da je ona osoba koja se ubraja u sve njegove životne ideale, te i da ima ''obraz'''. Njegove reči su vidno iznervirale Lukinu majku, koja se oglasila za portal Pink.rs

pročitajte još ANELI NIKADA NEĆU OPROSTITI JEDNU STVAR Evo zašto je Lukin otac protiv Ahmićeve i zbog čega Sandri šalje skupe poklone: Samo ona ima ono što je najbit

Ne razumem poentu Lukinog oca da se oglašava u ime Baje Pivljanina kad svi znaju da iza ovih svih poklona stoji on lično. Razumem i da mu rade kompleksi i da mora da pokaže da je on Bog i batina samo zbog činjenice da ima novac. Ne razumem da ide protiv svog sina. I ne ide samo protiv njega, nego protiv svih nas. Sramota što nije svom unuku čestitao rođendan ni na jedan način, niti mu poslao poklon . Njegovom unuku prvencu Lukinom sinu Noi. Sramota je što nije drugom sinu čestitao 2. marta rođendan. Sramota sto nije 8. mart čestitao ćerki, bivšoj snaji Nini i sadašnjoj Dženi. Moja deca nemaju ništa od njegovog novca. On ima novu porodicu i neka njih bruka, a ne nas! Više se neću oglasavati, volela bih samo da ovo moj sin Luka zna i da ostane dosledan svojim osećanjima i emocijama. A za " Baju Pivljanina " imam poruku " Sak' je rođen da po jednom umre, a časti i bruka žive doveka'' - istakla je Lukina majka.

Autor: S.Z.