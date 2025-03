IMAO JE AFERU I SA DEVOJKOM NAPRAVIO VANBRAČNU ĆERKU: Gačić otkrio saznanja o životu Miloša Terzića! Načuo da je ODBIO da prizna DETE! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gost voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bio je Nemanja Gačić, koji je prokomentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Da li Terzi priliči ovo ponašanje? Trenutno je veoma blizak sa Teodorom, to mu mnogi učesnici zamraju. Kako ti gledaš na to?

- Terza je ni prošle godine bio drugačiji. Dok je bio sa Milicom, flertovao je sa drugim devojkama. Neverovatno mi je da je da svaka to prihvata. Teodora je neiživljena klinka, koju veza sa Bebicom opterećuje, pa se zabavlja. Što se nje tiče, flertuje sa mnogima, jer joj to dođe kao zabava. Naravno da tim ponašanjem ponižava Bebicu, ali je to njen izbor. Nije mi jasno kako ne ume da stavi tačku na to.

Kako ti deluje odnos Terze i Teodore?

- Ništa me ne čudi. Ne čudi me ni što je zaboravila na Milicu i što radi sve ovo. Terza je taj koji je menjao svoje ponašanje. Što se tiče njegove porodice, oni su pričali da je imala odnose za novac. Milica je snimaka razgovore, Miloš joj je svašta rekao. Oni su pričali da žele da vide dete, a nisu ni pomade, ni puder kupili. Nisu je kontaktirali, samo znaju da je pljuju. Moram da kažem da sam odavno čuo što se Miloša Terzića tiče da je pre deset godina imao aferu s jednom devojkom, dok je bio u braku i da je napravio toj devojci dete. Milici sam to preneo, ali ona je ćutala o tome. Pre nekoliko dana sam radio nešto u naselju pored naselja gde žive Terzići. Jedan momak mi je rekao svašta o Terzi, kako duguje neke pare. Izvadio je telefon i rekao je da je Miloš Terzić napravio dete jednoj devojci i da ima ćerku koje ima deset godina. Ćerkica se zove Lena. Dolazimo do toga da sam čuo istu priču od dve različite osobe. E, sad, ta devojka je zvala Miloša Terzića da mu kaže da je dete njegovo, a on joj je rekao:''Ne, to nije moje dete''. Ispade i da je Miloš N.N. Ja govorim šta sam čuo. Mislim da mi je Milica jednom prilikom rekla da joj je Miloš rekao da ga je žena provalila da ju je varao, to joj je rekao da bi ona Terzi oprostila. Međutim, za dete ništa nije rekao. Ne mogu da tvrdim sve ovo, ali govorim šta sam čuo iz više izvora. Do mene uvek dođu neke i iformacije. Moram da kažem da sam video kako da devojka izgleda i slike devojčice, za koju sam čuo da je njegova ćerka.

Autor: S.Z.