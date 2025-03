ŠOKIRANA: Munjezovu majku Stefani potpuno izbacila iz takta! Kivna jer izmišlja razloge zbog čega nije znao da će postati otac! (VIDEO)

Haos!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', majka aktuelnog učesnika Elite, Danijela Dujkovića Munjeza, Gordana se uključila putem video-uključenja.

Stefani i Munjez su se zbližili. Kako Vam njihov odnos izgleda?

- Kod mene neće živeti. Snajka, koja god bila sa mnom neće živeti. Mogu ja iz stana da izađem, ali neću biti sa njima. Mislim da je Stefani prepisala neke stvari od Milice, ali nije uspela, jer je Milica rečitija od nje. Odmah je pokazala ljubomoru. Drže prstenje na rukama, a u lošem su odnosu? Nije mi jasno čemu toliko pljuvanje Munjeza? Osudila je mene jer sam potražila DNK, ja sam to rekla, jer je Munjez prvi rekao učesnicima nakon saznanja da je postao otac:''Nemojte me cepati, dok se sve ne utvrdi''. Ona je rekla da je to razlog jer je on N.N. Ne, ona je devet meseci krila trudnoću. Ne može nakon svega da bude normalan odnos Stefani i Munjeza. Zbog čega se ona odlučila za Matoru nakon svega? Ne postoji razlog da ona njemu ne kaže da će postati otac. Govori kako je spisak poduži, a što je sa takvom osobom pravila dete?! Najsrećnija bih bila da je to jedna srećna porodica, ali kako posle svega?!

Munja je presrećan jer je Stefani tu. Da li bi podržali njihovo pomirenje?

- On je imao emocije prema njoj, ali je ona imala emocije prema njemu. Ona je jedina devojka za koju mi je rekao da je voli. Nije mi jasno kako je bila sa Zolom nakon njega, posle par dana kako je prošle sezone napustio rijaliti, a onda odnos i sa Matorom? Svi smo bili šokirani, nije mi jasno. Niko nije znao da je ona trudna. Tvrdim da Munja nije znao da je ona u drugom stanju.

Kako komentarišete Matorin odnos sa Draganom? Mnogi smatraju da je do zbližavanja prebrzo došlo?

- Mene ti odnosi ne zanimaju, samo me zanima šta je razlog zbog čega moj sin nije znao da će odnos postati otac? Dragana želi duži opstanak u rijalitiju. Mislim da je sve dogovor Matore i Stefani. Klupko se vidno odmotava. Kao da se takmiče koja više laže. Stalno spletkare i izmišljaju.

Autor: S.Z.