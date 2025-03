Isplivali JEZIVI DETALJI skandaloznih svađa Matore i Stefani, ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Imala sam konce, a ona me je DAVILA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnica portala Pink.rs i voditeljka Ivana Šopić nastavila je razgovor sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Rekla si da je ona šmugnula i da nikada nije išla sa tobom na preglede, šta je istina - pitala je Ivana.

- Nikada sa mnom nije išla na preglede - rekla je Stefani.

- Je l' si ti htela?! - ponavljala je Matora.

- Nije bitno da li sam ja htela...Bila je jednom ispred, nije ni ulazila uopšte i to je bilo usput kada smo bile u Smederevu, čak nekada nije išla sa mnom ni do bolnice

- Zbog čega te je molila da ne ideš u Smederevo

- Govorila mi je da joj je teško, kako posle mene neće moći da uđe u neki odnos s devojkom, kako me voli kao Boga...Tu je dolazilo do fizičkog obračuna, bilo je obostrano. Kada je bilo to za šamar, to je bilo kada smo izašli na splav na početku trudnoće. Rasp*zdila mi je šamarčinu tada i kada je nastala ta zadnja svađa, rekla sam da... - rekla je Stefani.

- Da li je ona tebe tukla trudna - pitala je Ivana.

- Ona je meni udarila šamar kada sam ja bila trudna, posle porođaja se desila situacija od juče gde je ona mene krenula da davi, ja sam joj prstenom pocepala glavu i krenula da se snima i da preti...Ne bojim se apsolutno ničega, ja nju ne držim u šaci, govorim isključivo onako kako je bilo. Ona je rekla: "Ja se povlačim, jer ona zna nešto o mojoj porodici i ne želim da se to iznosi", ja nikada neću reći ništa o njenoj porodici, a što se tiče nje, ne treba da se zaustavlja, treba da priča - rekla je Stefani, a onda je progovorila o lomljavini kolica i psovanju malog Konstantina od strane Matore:

- Ne želim da govorim šta mi je tačno rekla za dete, sve postoji napolju. Ona i ja smo pisali o tim stvarima posle tog događaja...Ona je ta kolica kupila, ona ih je i istresla i izgurala, rekla je da ponesem kolica, kolica su kod nje u stanu i dalje, ponela ih nisam, niti bih...Tada sam se tek porodila, cela scena je bila odvratna. Počela je da priča: "tvoje dete nema oca, ti ne znaš za oca", kada je udarila ta kolica, ja sam uhvatila pikslu i razbila televizor. Zaključala je stan i rekla je mojoj mami da neće da me pusti iz stana dok se ne donese novac za televizor - rekla je Stefani.

- Koje tačno je ona psovke izgovarala na račun tvog deteta - pitala je Ivana.

- Ja zaista ne želim...Sramota me je te situacije, jer sam i ja njoj mamu psovala koja je preminula, ona je meni psovala dete i ne želim da izgovaram ono što mi je rekla i ja šta sam njoj rekla - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš to što je Matora prebacila Munji što nije otac, a svesna je da vi niste dozvolili da on zna da će postati otac - pitala je voditeljka.

- Ona je rekla da se toga ne seća...Rekla je: "Ne sećam se, a i da mi je Stefani rekla, ne bih prenela", ovde su ljudi mene osuđivali i treba da me osuđuju, moj postupak je užasan, ali bi meni olakšala to. Sve je rekla, samo to nije rekla - rekla je Stefani.

- Kada ti je ona zapretila da će Ermina to objaviti, ti si rekla: "slobodno, ionako si htela da ga naplatiš", objasni nam malo to - rekla je Ivana.

- U tom snimku se govori kako će ona sve javno objaviti, kako ću ja ispasti monstrum. Mislim da je ona želela da od sebe napravi žrtvu. Ako si se snimala i ako se to desilo, nisam debil da priđem i iz čista mira da te uradim. Ja u tom trenutku imam dole konce, krene da me davi, kreće haos, ja nju udaram u glavu, njoj kreće krv da šiklja, hvata telefon i kreće da se snima - rekla je Stefani.

- Da li si htela da skočiš sa terase - pitala je Ivana.

- Ne debilu jedan, stavljala sam ti nož pod grlo. Od početka tvog ulaska si sve slagala do sada - rekla je Stefani.

- Kada sam ti ja rekla da treba da porazgovaraš, ti si rekla: "što ne pričaju da mi je cepao haljinu", nisi mi rekla, iako si mi rekla, ne sećam se nekim čudom. Rekla si mi da ne govorim ništa. - rekla je Matora.

- Ja kada sam ostala trudna, ja sam joj rekla ovako: "Jovana..." - rekla je Stefani.

- Neću da iznosim šta si radila u trudnoći, one bljuvotine...Je l' se sećaš kada si me zakačila nožem po glavi - rekla je Matora.

- Slagala je što se tiče njenih odnosa generalno sa ljudima, što se tiče njenog druga Gastoza, što se tiče Aneli...Mnogo ljudi sa kojima ona sedi imala je odvratno mišljenje o njima, govorila mi je šta oni rade u privatnom životu...Ona je meni rekla kako ona sa Gastozom uopšte neće sedeti i neće biti dobra, a ako se ne nađe sada, kada budem izašla, sve će izaći Jovana. Ovo je završetak tebe kao ličnosti, pečat ti se stavlja - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić