Haos!

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Jovanu Tomić Matoru, te je tako izbio haos sa Stefani Grujić.

- Najveći utisak mi je da, kako sam joj rekla da ponese kolica ako su slomljena?! Nisam šutirala i lomila kolica, kako smo se jurile i bacakale po stanu, jesam ih gurnula, lomila ih nisam...Dolazim kući, Stefani vidno nervozna, kreće glupa svađa oko sendviča i govorim joj: "Ne zanima me to". Nisam je davila, uhvatila sam je otpozadi - rekla je Matora.

- Ti potvrđuješ sve, samo ublažavaš - rekla je Stefani.

- Ona je mene tukla svaki put dok mi ne krene krv, kada krene krv, ona samo stane. Uđite u porukama, u slikama ima datum - rekla je Matora.

- To je laž, ima tri svađe koje su bile takve, a bilo je obostrano...Bili smo u separeu pored Anđelovog, ona je mrtva pijana pevala Anđelu pesme za Anitu i tako nešto - rekla je Stefani.

- Ako ćemo oko toga, pošto ona kaže da je trudna bila tada, ja se ne sećam da smo tada radili test, zato i sumnjam da je krila od mene da sam trudna. Njena majka me je zvala da mi priča koliko je ona psihički loše. Ona sa mnom nije raskidala, ja ostanem kada me razvali kao pi*ku, ja sam govorila: "To što si trudna, ne znači da možeš da me biješ". Ona je njenu mamu zvala iz sobe u kojoj se zaključala, ja sam bila u gaćama. Nije mi dala da se obučem i da odem iz stana u bolnicu. Sve živo je razbila, saksije, posuđe, ma sve...Kada sam htela da joj razbijem telefon, ona je klekla i molila me i vikala da ne razbijam jer su tu Kostine slike. Stavila mi je nož pod grlo, pa je bacila nož, htela je da skoči kroz terasu. Htela je da se ubode u stomak tokom jedne svađe, ona je mene zakačila - rekla je Matora.

- Ja trudna, ona kaže: "Idemo na Taru da se odmorim", ostavljaju oni nas u toj vikendici. Dolaze posle tri, četiri sata, nemamo ništa, vraćaju se Cile i ona, mrtvi pijani. Ona zna da sam ja trudna, njen drug Cile kreće fizički na mene, mrtav pijan je bio, jer sam rekla da ću da joj je*em mamu. Ona me je uhvatila za kosu, rekla sam da neću da jedem, gurala mi je glavu u tu ribu - rekla je Stefani.

- M*š bre klošarko jedna - rekla je Matora.

- Je*em li ti mamu mrtvu ja, pi*ka ti materina - rekla je Stefani.

- Sada ste čuli kako mi je opsovala nešto, samo ću reći da je 10 puta degutantnije izgovarala na račun, tada, moje pokojne majke...Svako ko poznaje Cileta, zna da je Cile najveseliji čovek, nikada nije krenuo fizički na nekoga, otišao je u šumu da spava, kako ne bi bio tu jer smo se mi posvađale - rekla je Matora.

- Znala sam da će da prebaci, zato sam ostavila pare napolju za rođendan koji mi je platila, 35.000 dinara je čeka - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić