Šok! Stefani otkrila da je Matora terala da abortira Munjezovo dete, ona zapenila pa otkrila zbog čega je ostala uz nju (VIDEO)

Au!

Marko Đedović je naredni dao svoj sud o odnosu Matore i Stefani:

- MOje je sada kome ću da verujem, ali vidi se da tu ima svega i da su za mnoge stvari bile iskrena koje rekle. Ni Matora i Stefani nisu stabline, niti su bile, tako da me ništa ne iznenađuje - rekao je Marko pa je dodao_

- Vidi se da se Matoroj svidela Dragana, ona kada voli nekoga ona sve opršta. Ja sam pričao isto i za Anitu i za Sanju, a Anita i Stefani su veoma slične, a iskreno ja milsim da Matora i dalje voli Anitu - rekao je Marko.

- Ja ne mogu da tvrdim neke stvari, ali meni je Jovana pričala kako je Stefanina majka molila da se pomiri sa Stefanom, a pored toga ona je pričala da je Stefani sve radila da ne zadrži dete - rekao je Stefan.

- Ona je mene terala da abortira, našla je neku bolnicu gde je trebalo da se plati sedam hiljada evra - rekla je Stefani.

-Ja se jesam raaspitala za to na dve strane, ali to niko nije hteo da prihvati niko. Ja sam nakon toga htela da je ostavim, ali sam nakon razgovora rešila sve to i verila je da bih bila uz nju - rekla je Matora.

- JA posle svega ne mogu da verujem da Stefani i dalje nosi prsten i da je voli posle svega - rekao je Karić.

