Evo šta je obeležilo noć za nama u "Eliti 8"

Sinoć je na velelepnom imanju u Šimanovcima održano još jedno izdanje emisije "Pitanja novinara", a u studiju su se, pored voditeljke Ane Radulović našli i Ivana Šopić, Anastasija Buđić, Joca novinar i još jedna predstavnica sedme sile.

Na samom početku Ivana je porazgovarala sa Stefani Grujić, koja je progovorila o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom i detaljima njihove skandalozne svađe.

- Ona je meni udarila šamar kada sam ja bila trudna, posle porođaja se desila situacija od juče gde je ona mene krenula da davi, ja sam joj prstenom pocepala glavu i krenula da se snima i da preti...Ne bojim se apsolutno ničega, ja nju ne držim u šaci, govorim isključivo onako kako je bilo. Ona je rekla: "Ja se povlačim, jer ona zna nešto o mojoj porodici i ne želim da se to iznosi", ja nikada neću reći ništa o njenoj porodici, a što se tiče nje, ne treba da se zaustavlja, treba da priča - rekla je Stefani, a onda je progovorila o lomljavini kolica i psovanju malog Konstantina od strane Matore:

- Ne želim da govorim šta mi je tačno rekla za dete, sve postoji napolju. Ona i ja smo pisali o tim stvarima posle tog događaja...Ona je ta kolica kupila, ona ih je i istresla i izgurala, rekla je da ponesem kolica, kolica su kod nje u stanu i dalje, ponela ih nisam, niti bih...Tada sam se tek porodila, cela scena je bila odvratna. Počela je da priča: "tvoje dete nema oca, ti ne znaš za oca", kada je udarila ta kolica, ja sam uhvatila pikslu i razbila televizor. Zaključala je stan i rekla je mojoj mami da neće da me pusti iz stana dok se ne donese novac za televizor - rekla je Stefani.

Kako je noć odmicala, Matora se u nekoliko navrata ubacila u Stefanino izlaganje, te je tako došlo do svađe u kojoj su iznele još novih, jezivih detalja.

- Ako ćemo oko toga, pošto ona kaže da je trudna bila tada, ja se ne sećam da smo tada radili test, zato i sumnjam da je krila od mene da sam trudna. Njena majka me je zvala da mi priča koliko je ona psihički loše. Ona sa mnom nije raskidala, ja ostanem kada me razvali kao pi*ku, ja sam govorila: "To što si trudna, ne znači da možeš da me biješ". Ona je njenu mamu zvala iz sobe u kojoj se zaključala, ja sam bila u gaćama. Nije mi dala da se obučem i da odem iz stana u bolnicu. Sve živo je razbila, saksije, posuđe, ma sve...Kada sam htela da joj razbijem telefon, ona je klekla i molila me i vikala da ne razbijam jer su tu Kostine slike. Stavila mi je nož pod grlo, pa je bacila nož, htela je da skoči kroz terasu. Htela je da se ubode u stomak tokom jedne svađe, ona je mene zakačila - rekla je Matora.

- Ja trudna, ona kaže: "Idemo na Taru da se odmorim", ostavljaju oni nas u toj vikendici. Dolaze posle tri, četiri sata, nemamo ništa, vraćaju se Cile i ona, mrtvi pijani. Ona zna da sam ja trudna, njen drug Cile kreće fizički na mene, mrtav pijan je bio, jer sam rekla da ću da joj je*em mamu. Ona me je uhvatila za kosu, rekla sam da neću da jedem, gurala mi je glavu u tu ribu - rekla je Stefani.

Stefani je, u još jednoj od svađa sa Matorom, otkrila da je Matora, kako je ona rekla, uzela njenih poslednjih 10.000 dinara iz novčanika.

- Boli te uvo i za Munju i za ono što ti je najsvetije, bilo je bitno da ide po afterima...Ja sam je zvala posle te svađe. Nismo se čuli dok se moja mama nije sahranila - rekla je Matora.

- Uzela mi je 10.000 dinara iz novčanika, postoji to u prepiskama, zadnje pare - rekla je Stefani.

- Stefani, da li si išla na afterima po porođaju, kako je Matora rekla - pitala je Ivana.

- Ne, nisam išla po afterima, išla sam kod svog druga kog je i ona upoznala - rekla Stefani.

- I da kažem, o mom ocu nikada nije brinula, nikada nije otišla kod njega, osim što je pakovala...Nikada nije otišla kod mene kući i u dom - rekla je Matora.

Kako je ušla u sukob sa Stefani, a potom i sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, u kojima su je i Munja i Stefani provocirali na konto pokojne majke, Tomićeva je izletela iz Bele kuće, te se osamila i počela da plače.

Munjez je potom dobio reč, te je tom prilikom žestoko osudio Matoru.

- Ne znam odakle bih krenuo. Ljudi moraju da znaju za morbidnosti. Ni Matora i Stefani siru rekla da ne bi trebalo da unose neke informacije, i priče o njihovim sukobima. NIsu stali sa pričama, a svi znamo kakva je MAtora, a imamo još četiri meseca. sve će se pokazati - rekao je Munja pa se osvrnuo na Matorinog oca:

- Stefani je mogla da pomogne Matorinom ocu, kada je ona bila pijana u stanu - rekao je Munjez.

- Sram vas bilo, pa ja sam odmarala kada je ona kupila te sokove koje sam ja morala da odnese - rekla je Matora.

Stefan Karić je dao svoj sud, te je tom prilikom Stefani otkrila kako ju je Matora terala da se podvrgne abortusu.

- Ja ne mogu da tvrdim neke stvari, ali meni je Jovana pričala kako je Stefanina majka molila da se pomiri sa Stefanom, a pored toga ona je pričala da je Stefani sve radila da ne zadrži dete - rekao je Stefan.

- Ona je mene terala da abortira, našla je neku bolnicu gde je trebalo da se plati sedam hiljada evra - rekla je Stefani.

-Ja se jesam raaspitala za to na dve strane, ali to niko nije hteo da prihvati niko. Ja sam nakon toga htela da je ostavim, ali sam nakon razgovora rešila sve to i verila je da bih bila uz nju - rekla je Matora.

Teodora Delić naredna je odgovarala na pitanja, te je zajedno sa, sada već svojim bivšim dečkom, Nenadom Macanovićem Bebicom, progovorila o raskidu.

- Smatram da sam preterla u tom prisnom igranju, to sam rekla danas i to je to - rekla je Teodora pa je dodala:

- Mene ne zanima šta ko priča, buitno mi je da se zna šta ja pričam. Pogrešila sam što sam mu dala priliku da mi priđe. Sada je sve jasno, on je rekao svoje, ja sam rekla svoje. On meni nije bitan - rekla je Teodora.

Mi smo imali planove za dalje, ali ona je to promenila, momak joj se us*ao u život na žurici. VIdi se da sam ja njoj bio sprdna, a posle svega vidim da ona meni nikada nije volela. Moram da kaže da postoje stiuacija u kojima ja nisam bio korektan, a ona nije bila svesna kada sam ja govorio da Terzi ne verujem ništa, ali veći je krivac ona - rekao je Bebica.

Da su na klimavim nogama, govori u prilog i to što su tokom emisije, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz ušli u sukob.

- Ja se neću ograditi o njega, videlo se sve, a sada se zna šta i kako, ja ne mogu da budem kriva za njihova katastrofalna mišlenja,a mi sada dolazimo u istuaciju da oni igraju zajedno, a setimo se koliko ej vređanja bilo. Moram da kažemk da je ovu treću osobu ubacio ono. sada je i problem što ja više namam toleraniciju, ples sa ženama je zabranjen. - rekla je Anđela.

- Ja moram da kažem da Anđela kako počne emisija, više nije moja devojka, već ozbiljan rijaliti igrač. Njeno razmišljanje o igri i plesu je pećinsko. Ja ne tražim da išta prihvata od mene, ali ako joj smeta, bolje da me skloni. Moram da kažem da nemam prilagođavanja, ona ne zna da se igra sa vatrom. Ona nema poštovanja, a mene niko neće ucenjivati. Ja nisam manijak iz 95ice da ću da se trljam o devojke. - rekao je Gastoz pa se osvrnuo na to što je Anđela ušla u sukob sa Lukom:

- Ona ne zna da se ugrize za jezik, napravila je od mene đavola, meni je ovo bila najteža nedelja. Moram da kažem da moje ponašanje nije bilo realno, izvinjavam se njenim roditeljima zbog toga, mada nisam znao šta radim jer je ona mene izbacila iz taktka koliko je ponižavala - rekao je Gastoz.

Milosava Pravilović u sinoćnjoj emisiji otkrila je da joj se Ivan Marinković, kao dečko njene ćerke Aleksandre Nikolić, nikada nije dopadao, dok je Nikolićeva progovorila o njihovom odnosu i raskidu, priznavši da se kaje zbog svega.

- Shvatila sam da je dobro što sam raskinula sa Ivanom, on mene vređa zadnjih dana baš, i to je dokaz da sam bila u pravu da zavrišim sve to. - rekla je Aleksandra.

- Ja nemam šta da raspravljam da se trošim, njoj se niko nije mešao, sama je odlučila šta želi i kako želi. Ja za svoju decu sam spremna na sve, a to što je ona svesna toga i svesna kada treba da prekriži. - rekla je Milosava.

- On je folirant, ne mrzim ga, samo ga kuliram jer tražim svoj mir, ali on provocira ljude, pre neki dan Božu, sada mene, ja smatram da me je iskoristio- rekla je Aleksandra.

Dragana Stojančević se tokom emisije rasplakala, te je sa njom izašla Matora kako bi je utešila, a čak je i u par navrata pokušala da je poljubi.

- Neću više da idem nigde, hoću da idem kući, dosta mi je svega - rekla je Dragana.

- Nije ti se išlo kući - rekla je Matora koja je u više navrata pokušala da poljubi Draganu koja je plakala.

Matora je u razgovoru sa Draganom osula rafalnu paljbu po Stefani, te je potpuno razotkrila njene, kako je rekla, laži.

- Bože dragi koja laž, tačno je došla sebe da opere, a mene da ponizi - rekla je MAtora pa dodala:

- Ona pominje mog druga, a ja sam čuvala njenu tajnu, ispunila njenu želju,a ona sve one laži govori. Ona je sama htela da ide na abortus, ali joj nisu dali, pa je tražila od mene da joj ja pomognem, ali nije joj uspeo plan - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić