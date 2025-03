Anđela vinula Gastoza u nebesa, nije štedela reči, a za ostale ukućane imala JAKU poruku: Neću hraniti vašu mržnju... (VIDEO)

Anđela nije štedela reči!

Počela je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni gazda Danijel Dujković Munjez, nominovao je Nenada Marinkovića Gastoza i Sofiju Janićijević.

Prva koja je dobila reč bila je Anđela Đuričić.

- Što se tiče Gastoza, on je za mene najbitnija osoba u kući. Neko ko ima dobru dušu. Vrlo je darežlljiv, više je požrtvovan za druge nego za svoju vezu, to mi smeta malo. Uvek će biti neko ko je za sve u kući tu. O vrlinama njegovim mogu da pričam, o manama neću - rekla je Anđela.

- Probleme imamo i imaćemo ih. Pokazao mi se kao dobar dečko, zameram mu milion stvari, ali nadam se da će se promeniti. Ima neku slobodnu prirodu, nekad mi to smeta. Ostali ukućani bi voleli da sada nismo zajedno, da ga pljujem ovde. Imam samo da kažem da ga nikada neću pljuvati, neću hraniti vašu mržnju. Naša veza ima turbulencije, ali mislim da se volimo. Vrlo je skroman, to jako cenim kod njega... Radićemo na svemu lošem, da popravimo to - rekla je Anđela.

Nakon toga Anđela je iznela svoje mišljenje i o Sofiji.

- Što se Sofije tiče, imamo isti odnos. Kada je poslata u izolaciju, imala sam utisak da si me izbegavala... Što se tiče njenog postupka sa Milicom i Terzom, neću ja da ti morališem. Nadam se da si svesna da to nije trebalo ni tebi i njemu. Neki tvoji postupci mi govore da si se samo igrala sa njim, a i neka je. Nemam šta da zamerim, imamo ok odnos. Moraju da mi dokažu da su ona i Nenad drugari, ako je to stvarno drugarstvo onda ok, mada ja u to ne verujem - rekla je Anđela.

- Ona mene smatra za pi*kopaćenikom - rekao je Nenad.

- Ne smatram. Ostavljam Gastoza - rekla je Anđela.

Autor: K.K.