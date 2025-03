Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Voditelj Milan Milošević je odmah po ulasku u Belu kuću, zatražio od učesnika Elite da otkriju svoje mišljenje o potrčcima Nenadu Marinkoviću Gastozu i Sofiji Janićijević.

Ovonedeljni vođa Danijel Dujković Munjez, izabrao je Nenada Marinkovića Gastoza i Sofiju Janićijević za potrčke, a prva koja je dala svoj sud o njima bila je Anđela Đuričić.

- Što se tiče Gastoza, on je za mene najbitnija osoba u kući. Neko ko ima dobru dušu. Vrlo je darežlljiv, više je požrtvovan za druge nego za svoju vezu, to mi smeta malo. Uvek će biti neko ko je za sve u kući tu. O vrlinama njegovim mogu da pričam, o manama neću - rekla je Anđela.

- Probleme imamo i imaćemo ih. Pokazao mi se kao dobar dečko, zameram mu milion stvari, ali nadam se da će se promeniti. Ima neku slobodnu prirodu, nekad mi to smeta. Ostali ukućani bi voleli da sada nismo zajedno, da ga pljujem ovde. Imam samo da kažem da ga nikada neću pljuvati, neću hraniti vašu mržnju. Naša veza ima turbulencije, ali mislim da se volimo. Vrlo je skroman, to jako cenim kod njega... Radićemo na svemu lošem, da popravimo to - rekla je Anđela.

Naredni učesnik koji je dobio priliku da nominuje je Borislav Terzić Terza, te je istakao da prema bivšoj partnerki Sofiji Janićijević nema nikakve emocije.

On je na samoj nominaciji napravio šok potez, Teodori Delić kojoj je danas rođendan, doneo je poklon.

- Srećan rođendan Teodora - rekao je Terza.

- Prihvatam ovo samo ako je drugarski - rekla je Teodora.

- Neću da dužim za Sofiju... Neću da se vraćam na sam početak. Trenutno ne komuniciramo, ne primećujemo se. Ne osećam ništa, nemam emocije, nemam potrebu da je gledam. Ostaće mi draga jer sam bio sa njom - rekao je Terza.

Milena Kačavenda je iskoristila svoju nominaciju kako bi istakla da podržava Sofiju Janićijević.

- Prva sam žestoko osudila tvoje postupke sa Terzom. Neću je mnogo dirati, depresivna je ovih dana. Biću uz tebe da se izvučeš iz ovog stanja. Neka misle da si super jer se cerekaš. Promenila sam mišljenje o tebi skroz, dostojanstvena si, duhovita, inteligentna... Nikada se nije povukla, pokazala je svoje emocije. Smatram da zaslužuješ muškarca koji će da te čuva kao malo vode na glanu. Šaljem Gastoza u izolaciju - rekla je Kačevenda.

Marko Đedović je osuo drvlje i kamenje po Nenadu Marinkoviću Gastozu, te je stao u odbranu Anđele Đuričić.

- Što se tiče maliciozog gospodina tiče, skinuo je kočnicu... Što se tiče njega kao njega, nije on loš, nije stipsa... Samo je dobar, prema lošima. Što se tiče odnosa i veza, daleko mu lepa kuća. Što se tiče Anđelinog i njegovog odnosa, grozan je. Nije moguće da Anđela nikada nije bila u pravu. Mislim sve najgore o tom odnosu. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje u odnosu. Nazvao sam ga kerom, tako da ću ja da ostavim njega, jer sam veliki ljubitelj životinja - rekao je Marko.

Uroš Stanić stavio je Nenada Marinkovića Gastoza na stub srama, te je kao nikad do sad zaratio sa njim.

- On je jedan običan folirant, ne može da istrpi moje komentare, pa se sada pravi da povraća ovde... Ja sam tvoja noćna mora.. Ti si jedno smeće i ljudski otpad - reklao je Uroš.

- Ne čujem ljude koji nemaju honorar - rekao je Gastoz.

- Bolje misli na sebe, kakvo si dno - rekao je Uroš.

Uroš Stanić takođe je iskoristio svoju nominaciju, kako bi osuo drvlje i kamenje po Sofiji Janićijević.

- Što se tiče Sofije, ona je jedna por*ićaka. Tetovka i hodajuće zlo... Monstruozne stvari mi je izgovarala jer sam zastupao moju drugaricu Milicu. Izmanipulisala je ovde kuću, misle da je dostojanstvena. Ne voli Terzu, ne voli nikog... Šta drugo da pričam o njoj, ona je dno dna. Atmir, mede svi ostali... Ona ima kameno srce, jedno dno dna. Mene nikada neće uspeti da prešalta. Videli smo koliko poštuje svoju porodicu, lagala ih je sve. Vernica jedna, posti svaki petak, patološka lažovčina. Lukava izlapela licica, opada joj kosa jer joj kreće alopecija. Nominujem ovog smrada - rekao je Uroš.

Stefan Karić je tokom nominovanja izazvao nemire između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Ne znam zašto Anđela nije rekla da je pogrešila u odnosu sa Aneli, nije mu se nabijala, videli smo svi - rekao je Karić.

- Znam šta sam videla, nećete me napraviti ludom ovde - rekla je Anđela.

- Ljubavi, smiri žile i gestikulaciju. Onda neće ljudi misliti da nisi normalna, prebacila si - rekao je Gastoz.

Jovana Tomić Matora je tokom svoje nominacije vinula svog druga Nenada Marinkovića Gastoza u nebesa, prilikom čega je istakla da je njihovo druženje mnogima trn u oku.

- Nenad i ja nismo najbolji drugari, pošto ljudi pričaju ovde tako. Volim Gastoza, tu je kada mi je teško. Znači mi njegov zagrljaj, ume da me i kudi... Draqgo mi je što sam ti ispričala sve. Pored Anđele najviše ti zameraju i druženje sa mnom - rekla je Matora.

U toku reklama Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz razgovarali su o njenom ponašanju.

- Što ne urlaš sada. Ako si u glavi dobra, sve je lako. Otac ti je to rekao, evo i ja ti isto pričam. Budi dama, ponašaj se kao dama. Bitno ti je kako se slikaš, a onda ustaneš i urlaš - rekao je Gastoz.

Naredna koja je imala priliku da iznese svoje mišljenje, bila je Aneli Ahmić, koja je zatražila izvinjenje od Nenada Marinkovića Gastoza, ali je usledio hladan tuš.

Aneli Ahmić zapenila je zbog izlaganja Luke Vujovića tokom emisije ''Nominacije'', te je ušla u sukob sa njim.

- Tu sam za tebe šta god da uradiš, podržavam i tvoju vezu sa Anđelom. Ne mogu ja da ti morališem, gori sam mnogo od tebe - rekao je Luka.

- Mene sada ponižavaš, ovo je užasno - rekla je Aneli.

- Da, ti si mi dala na značaju - rekao je Luka.

- Ponižava me ovde, rekao si mi da sam ja žena za iz*ebati - rekla je Aneli.

Nenad Macanović Bebica uporedio je Nenada Marinkovića Gastoza sa Teodorm Delić, te je istakao da nema nikakve emocije prema Anđeli Đuričić.

- Gastoz mi je na početku bio zanimljiv, sada nekako naporan. Mislim da se ohladio zbog Anđele, o njoj sam skroz promenio mišljenje. Gastoz kada brani svoje postupke koje nisu u redu, kao da slušam Teodoru. Mislim da Anđelu ne poštuje ni malo. Loši su nu postupci, ne treba da pije... Utorak mu je bio vrhunac budalaština. Blamirali su se, ne treba da Anđelu dovodiš u te situacije. Ona je tebi pokazala svoje emocije, lojalnost i odanost. Sofiju šaljem - rekao je Bebica.

Jelena Ilić istakla je sumnju da su se emocije Nenada Marinkovića Gastoza prema Anđeli Đuričić ugasile.

- Nakon loših reči Gastoz veoma lako dolazi do primirja. Mislim na Terzu i ostale, sebi tako olakšava kretanje kroz rijaliti. Mislim da Anđeli samo pravi loše, ona nema takve principe. Gastoz uporno nameće da je jedno biti lojalan, ali da uz tu njegovu lojalnost ide i to da on ima široka shvatanja. Traži od partnerke da to razume, iz toga potiču njihove rasprave - rekla je Jelena.

Ivan Marinković uputio je žestoke reči Sofiji Janićijević tokom svog nominovanja.

- Katastrofa mi je ovo sve, da neko ovde toliko hvali ovog čoveka... Odvratni su mi ovi ljudi, bez karaktera i blama. Daju na značaju ovakvim ljudima. Nisam promenio mišljenje prema Sofiji, mislim da je kvarna i pokvarena. Malo priča, puno radi...Celog života će da je pratio ovo sa Terzom. Moram da kažem, u poslednje vreme mi je specifično tvoje pranje. Milena te pere kod ljudi, uspešno te je uvukla u 'roze klan'. Klasični ste amateri, imaš taj lisičiji osmeh. Mislim da ti sada Kačevenda čini uslugu, pere te ovde - rekao je Ivan.

Dragana Stojančević pružila je podršku Sofiji Janićijević, te je istakla da Borislav Terzić Terza nije uspeo da ih zavadi.

- Nemam loše mišljenje o Sofiji, poklonila mi je čarape za 8. mart. Fina je, ne družimo se nešto preterano. Nenad je isto super lik. Šaljem Sofiju, ništa lično - rekla je Dragana.

Sanja Grujić uputila je šokantne reči Nenadu Marinkoviću Gastozu tokom izlaganja svoje nominacije, što je mnoge ostavilo bez teksta.

- Meni je ovo teška lakrdija večeras. Gastoz nije iskoristio ništa u životu, završio je u zatvoru. Ne znam kome on može da bude zanimljiv, njegov humor je za primitivce. On i Anđela imaju problem samo za stolom kako kažu, a onda lete ovde jaja po kući, skupljamo je ovde sa poda... U vezi ih spajaju samo fanovi, koji im daju 'gorivo'... Traži kvalitete u drugim devojkama, ajde da mu treba jedan nego 5-6 - rekla je Sanja.

Marko Stefanović dao je sve od sebe da ponizi Nenada Marinkovića Gastoza, te je on rešio da mu bez ustezanja odgovori.

- Udaraš devojku, bacakaš se ovuda. Ove sezone si za mene blam - rekao je Marko.

- O Sofiji sam izneo svoje mišljenje više puta, sada ispada da ja morališem, ali samo pričam istinu. Imam jako loše mišljenje o tebi, sramota me je što smo u istom prostoru. Čuo sam sve i svašta ovde o tebi. Ostaviću Sofiju - rekao je Marko.

- Boli nas ku*ac za tvoju devojku. Pominje ovde smrt, pogrebna usluga jedna - rekao je Gastoz.

Mateja Matijević istakao je da ne vidi nikakvu ljubav između Anđele Đuričič i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Neko sam ko se javlja na njihove teme. Njih dvoje su mi osobe kod kojih ne vidim emociju prema svojim partnerima. Ruku na srce, ne osećam... Nisu mi logične neke stvari. Gastoz je top drugar, dobar je za šou. Nisi do sada ubrao plodove svog truda, valjaš se ovde po podu... Skrenuo si sa puta - rekao je Mateja.

Sandra Obradović otkrila je tokom svog nominovanja koliko joj znači njena cimerka Sofija Janićević.

- Što se tiče Sofije, ona mi je omiljena osoba ovde... Upala je u depresiju, zato smo se i obukle ovako da je podržimo. Ne treba joj muškarac poput Terze, jedan šarlatan i fićfirić. I više nego jasno je da ostavljam moju drugaricu Sofiju - rekla je Sandra.

Slađa Poršelina Lazić naredna je dala svoj sud o potčima, te je osolila po Sofiji Janićijević.

- O Sofiji imam da kažem sve najgore. Podržala sam kada je bila sa Terzom, ali eto svi grešimo. Dačo podržava da njen tata ima ovakvu ženu, tako da pozdrav za tatu. I taka je oženjen. Ovako izgleda jedna st*ptizeta. Jedna ljubavnica, i bivši dečko joj je imao devojku. Uvek je četvrta. Nije mi jasno samo kako je niskobudžetna sponzoruša. Sačuvaću Gastoza, šaljem Sofiju - rekla je Slađa.

Lepi Mića nije štedeo reči kada je u pitanju Nenad Marinković Gastoz, te je u svom stulu dao sud o njemu.

- Mislim da si jako kvaran u momentu kada vidiš da nemaš dominaciju, imaš kompleks zbog toga. Ko god da se družio sa tobom, prošao je vrlo loše. Bili su ponižavani i u tvojoj senci. Naš odnos je bio okej, dok nisi pokušao da me poniziš. Samo da kažem Anđeli, u utorak se Gastoz dodvoravao samo Kariću, a tvoj drugar Uroš ga je hvatao za ku*ac. Naš odnos će biti isti do kraja. Ne mogu da podržim vašu vezu više - rekao je Lepi Mića.

Poslednji učesnik koji je nominovao bio je ovonedeljni vođa Danijel Dujković Munjez. 

- Uzeo sam ovu suzu da sahranim ove nominacije, kako se ponašate - rekao je Munjez.

- Na*isaj se ku*ca, mentolu jedan ti ćeš mene da sahranjuješ - rekao je Gastoz.

- Ovo je tvoja nemoć - rekao je Munjez.

- Budalo jedna, unakazio si jednoj devojci život. Ti ćeš da mi bacaš ovde ruže - rekao je Gastoz.

Nakon što su saznali da je Sofija Janićijević prva nominovana, došlo je vreme da Milan Milošević obavesti ukućane ko je ove nedelje imao najmanje glasova publike i ko je drugi nominovani.

Od strane odabranih nominovani su Milovan Minić, Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević.

Nominovani učesnik je Stefani Kadrić Kadra, a on je najugroženiji ove nedelje.

Autor: S.Z.