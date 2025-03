SVE BIH DAO DA SE TO PRENESE NA MENE: Mikica Bojanić progovorio o bolesti s kojom se bori njegov sin: Za tu bolest leka nema

Odškruo prozor svoje duše, pa sve otkrio!

Pevač i bivši učesnik ''Zadruge 6'' Mikica Bojanić u suzama je progovorio o porodici i sinu kojem je ustanovljen autizam.

Naime, Mikica se potpuno slomio na pomen sina i svoje suprugruge koja o njemu brine 24 sata.

- Koliko mi teško zbog njega, toliko i zbog nje. Odmah su rekli da je autizam, e onda kreće pakao. Supruga negde više podnosi teret svega toga, jer je 24 časa s njim - rekao je on u suzama za gostujući u jednoj emisiji.

Kako je istakao, iako mu je bio prekinut svaki kontakt sa porodicom, u rijaliti je ušao samo zbog para.

- Ušao sam samo zbog tih prokletih para - rekao je, a na pitanje voditelja da li se posavetovao sa ocem, dodao je:

- Ma kakvo savetovanje.

Inače, on je svojevremeno govorio o bolesti koja je ustanovljena njegovom sinu.

- Sprečili su me bolest moje majke, a onda i zdravlje moga simna. Naime, majka je morala da ide na operaciju, a najmlađi sin Marko je trebalo da primi terapiju za autizam, koja postoji samo u Japanu. Sve se to odigravalo krajem avgusta i u septembru, pa nisam nikako mogao da uđem tada u rijaliti i ostavim suprugu samu.

- Sada je sve u redu, majka je imala problem sa kičmom, zbog toga se i operisala i sada je dobro, a što se sina tiče, to je terapija za koju smo iz više izvora čuli da je delotvorna, pa smo, naravno pokušali. I to je prošlo okej, bolje mu je, ali za njegovo stanje izlečenja nema.

Mikica je otkrio da je veoma teško i bolno kada roditelj ne može da pomogne svom detetu.

- To je nešto što, ja mislim, može da razumije samo roditelj koji ima dete sa autizmom. Ja bih sve na svetu dao da se sve to prenese na mene, kao i supruga, ali ne mogu to da uradim, za tu bolest leka nema. Gde sve nismo išli, Kanada, Amerika, ma gde nismo, ali šta se tu može. Vremenom smo se supruga i ja pomirili sa tim i radimo sve kako bi njemu bilo bolje. Morali smo i zbog njega i zbog druge dece da nastavimo sa životom normalno i prihvatimo to.

- Nisam toliko pričao o tome javno, ali ne stidim se ničega niti imam problem, taman posla. Samo je bio u pitanju rijaliti, znate već kako to sve tamo ide, nisam hteo da se o tome govori loše niti da se provlači po medijima, hteo sam da zaštitim svoju porodicu i uspeo sam. Marko je divno dete, zaista, kao i ostali, naravno - rekao je Mikica Bojanić za jedan portal.

Autor: S.Z.