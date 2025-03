NADAM SE DA ĆE DO LETA STATI NA NOGE: Ermina Pašović progovorila o zdravstvenom stanju Matorinog oca! Otkrila kroz kakav PAKAO JE prošao (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Voditelj Jovan Ilić - Jova novinar, razgovarao je sa bivšom učesnicom ''Zadruge'', Erminom Pašović u novom izdanju ''Rijaliti rešetanja''.

Ona je na samom početku razgovora otkrila da vodi brigu o ocu Jovane Tomić Matore, te je istakla da je njegovo zdravstveno stanje bolje nego što je bilo.

Bila si kada je Matora davala četrdeset dana svojoj pokojnom mami. Kako je protekao susret?

- Da, bila sam. Posebni mi je drago jer je Matora videla svog oca i uverila se da je on bolje nego što je mislila. Ja sam se svakako vezala za njenu porodicu. Uvek sam stizala da ih obiđem, kad sam u Beogradu. Čak i da ne pričamo nas dve, njen otac zna ću uvek biti tu za njega. Matorin otac je primao hemoterapije. Usled toga je dobio dva možda udara, te je bio paralisan. Cela leva strana mu se oduzela. On je pao i slomio kuk. Matorina majka nije imala snage da ga podigne. Nije bilo moguće da u kućnim uslovima neko brine o njemu. Nije sve kako se priča, da je on prepušten sebi. On ima dva drugara u domu, piju kafu i druže se. On je stao na noge, radi sa fizioterapeutom da se njegovo stanje poboljšta. Iznenadio me je kad sam ga posetila nedavno. Strana gde mu je kuk slomljen, ne oseća je, ali je se nadam da će do leta da stane na noge.

Autor: S.Z.